Stanislav Dvořák, Novinky

Český hudebník, který se zná s Patti Smithovou, Iggym Popem, Johnem Calem, Davidem Bowiem a dalšími, žil od šedesátých let v USA a stal se známou postavou americké rockové scény. Novinku Colors nahrával letos v Pearl Sound Studios u Detroitu, kde mimo jiné pracovali i Led Zeppelin a Soundgarden.

„Ve studiu jsme po celou dobu nahrávání byli jenom čtyři. Majitel studia a koproducent Chuck Alkazian, moje žena Cindy Hudsonová, která je rovněž autorkou několika textů, kytarista Zachary Radcliff a já,“ uvedl hlavní interpret a producent alba.

„Kdybych měl vybrat jednu skladbu, která se mi z alba líbí úplně nejvíc, pak by to asi byla All Your Yesterdays. A to zejména kvůli nádhernému textu od Cindy o životě, který jde svou cestou přes všechny vzestupy a pády,“ dodal.

Ivan Kral

FOTO: Toko Shiiki

Na albu je mezi patnáctkou písní i skladba It’s You, kterou Ivan Kral napsal již v roce 1974 pro Debbie Harryovou, do níž – jak přiznává – byl stejně jako všichni ostatní v jejím okolí zamilován. Další z písní, nazvaná Wasn’t It Great, je pak věnovaná Hillymu Kristalovi, zakladateli legendárního newyorského klubu CBGB.

České turné zahájí 18. září v pražském Lucerna Music Baru a pokračuje do Brna (19. 9. Metro Music Bar), Ostravy (20. 9. Garage Club), Bystrého v Orlických horách (22. 9. Centrum Elada), Žďáru nad Sázavou (23. 9. Městské divadlo), Olomouce (26. 9. S-Klub) a Vysokého Mýta (28. 9. M-Klub).

Doprovázet ho budou kytarista Honza Ponocný, bubeník Martin Kopřiva či baskytarista Jakub Vejnar. Vedle nového alba zazní i klasické hity ze sedmdesátých a osmdesátých let.