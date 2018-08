Novinky

Green Milk From The Planet Orange vznikli v roce 2001 na troskách grindcorové skupiny No Rest For The Dead se snahou vymanit se z žánrových škatulek. Opustili proto grind core a zamířili do oblasti kosmického rocku z počátku sedmdesátých let a improvizované psychedelie a la Annexus Quam, který ale spojovali s jazz corem.

Jádro skupiny tvoří bubeník A, který hraje také na syntezátory, a kytarista Dead K. Zpočátku s nimi hrál na baskytaru Benijan, kterého později nahradil T.

Debutové album Birth Of The Neo Trip vydali v roce 2002. O dva roky později následovalo dvojalbum He´s Crying Look, které ukázalo zálibu v dlouhých gradujících kompozicích. Po něm přišlo vrcholné City Calls Revolution spojující psychedelii s progresivním rockem a hard corem, místy měla kapela blízko k Mars Volta, ale byla blíž progresivnímu rocku. Kapela ještě natočila s Margarette H na postu baskytaristy You Take Me To The World, než se v roce 2008 odmlčela kvůli sporům mezi dvěma protagonisty.

Po několikaleté pauze skupina v roce 2016 obnovila činnost s novým baskytaristou Wadamirim Ju. Při této příležitosti zveřejnila novou skladbu Phoenix, ve které ukázala, jak divokou energií oplývají její propracované kompozice. Grindové kořeny se v ní nezapřou, ale kapela nabízí i nečekané změny nálad a překvapivé zlomy.

Skupina, která je letos v létě poprvé v Evropě, zakončí své německé a české turné 31. srpna v českobudějovickém Velbloudu.