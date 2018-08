jaš, Právo

Dílo v životní velikosti, jehož autorem je sochař Nick Marras, bude konkrétně umístěno v Museum of Pop Culture. Sochu nechala vyrobit vdova po hudebníkovi Vicky Cornellová.

Umělecký ředitel muzea, Jasen Emmons, řekl: „Pro Museum of Pop Culture je velkou ctí přijmout tento dárek od Vicky Cornellové a vzdát tak čest jednomu z nejsilnějších a nejdůležitějších hlasů v populární hudbě.“

Dodal, že po odhalení sochy bude následovat projekce záznamu koncertů kapely Soundgarden z losangeleského klubu The Wiltern.

Soundgarden: zleva Chris Cornell, Matt Cameron, Kim Thayil a Ben Shepherd

FOTO: Danny Moloshok/File Photo, Reuters

„Můj manžel měl jeden z nejúžasnějších hlasů v historii rockové hudby a byl také jedním z nejlepších a nejplodnějších básníků své doby,“ uvedla Cornellová.

Chris Cornell se proslavil především jako zpěvák kapely Soundgarden, která vznikla v roce 1984 a patřila mezi průkopníky stylu grunge. Vydal s ní šest studiových alb. S kapelou Audioslave, jejíž členem byl také, vyslal v letech 2002 až 2006 do světa tři alba a se skupinou Temple of the Dog v roce 1991 jedno. Zpěvák, který měl hlasový rozsah téměř čtyři oktávy, vydal i čtyři sólové desky.

Je také spoluautorem a interpretem písně You Know My Name z bondovky Casino Royale (2006).

Americký čtrnáctideník Rolling Stone ho vyhlásil jako devátého nejlepšího zpěváka všech dob. Zemřel 18. května 2017 ve věku 52 let. [celá zpráva]