Martin Hošna, Právo

Akce láká hlavně na svou atmosféru a dramaturgii, kterou se pořadatelé snaží s úspěchem pilovat k dokonalosti. Mix spíše u nás neznámých interpretů z exotických koutů světa spolu s netradičními vystoupeními tuzemských kapel doplňují dvě hvězdy, jež zpravidla vyprodají větší klub s přehledem.

Letos se jednalo o dva návraty na česká pódia. Zatímco v pátek zaburáceli The Subways a vtáhli diváky do svého živelného punkrockového světa, sobota byla ve znamení melancholického trip hopu autorské dvojice Lamb. Ale o další překvapení nouze rozhodně nebyla.

Trojlístek Billy, Charlotte a Josh z The Subways se od doby, kdy vydal debutovou vypalovačku Young For Eternity (2005), nezměnil. Nepolevil ve své ohnivé jízdě a dokázal navodit smršť zvuku garážových kytar, hospodského punku a vypilovaného optimistického britského rocku.

Britští Lamb na festivalu.

FOTO: Martin Hošna

Oproti tomu Lamb je kapela z jiného světa. Její oduševnělý trip hop nese vlivy jazzu, dubu a breaků, kterým dominuje na podkresu rytmiky výrazný vokál. Bristolské duo producenta Andyho Barlowa a zpěvačky a skladatelky Lou Rhodesové stále umí navodit taneční atmosféru konce devadesátek a uvrhnout publikum do magického transu.

Jak už bývá zvykem, na festival dorazila i jména, která překvapila svou hudební produkcí. Jamajský zpěvák Luciano za doprovodu kapely Mafia & Fluxy Band předvedl pozitivní reggae show. Dánská indie parta The Asteroid Galaxy Tour s Mette Lindbergovou v čele naživo baví rozhodně více než na deskách. Přearanžované, někdy matoucí disko-hiphopové vrstvy nepostrádají naživo zábavný charakter a swingovou energii. Remixoví inovátoři Digitalism Live z Hamburku si vysloužili aplaus za svou elektroniku s prvky garážového rocku.

Došlo i na milovníky hard & heavy, když do Myslivny dorazili stonerrockoví Apey & The Pea z Maďarska a zaútočili svými sabbatovskými riffy a osobitým vystupováním. Další maďarská formace Paddy & The Rats nabídla spontánní irské rytmy, které dohromady s valícím se rock’n’rollem z dílny Motörhead padly rozhodně na úrodnou půdu a roztančily areál k šílenství.

Stálou dramaturgickou složkou festivalu jsou tuzemské kapely, které se ve Vroutku s přestávkami objevují – Wohnout, N.O.H.A., Fast Food Orchestra, Houpací koně nebo Pipes and Pints. Do své show vtáhli publikum opět výteční Mydy Rabycad, jejichž (nejenom) electroswing slibuje pokaždé notnou dávku pódiové taškařice. Tentokrát ovšem platili kvůli ohňové show za ambiciózní hvězdu sobotní noci.

Samotnou kapitolou byl rapový set kapel Chaozz, PSH nebo Paulieho Garanda, který diváci s nadšením kvitovali a vychutnávali si rýmy plné metafor, dvojsmyslů a přímočarých refrénů.