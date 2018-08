Jaroslav Špulák, Právo

V roce 2015 ohlásil bubeník Phil Collins ukončení svého předčasného důchodu, který byl způsoben i jeho palčivými bolestmi zad, jež mu nedovolovaly hrát na bicí. Loni baskytarista Mike Rutherford přiznal, že společné turné Genesis by bylo možné, pokud by měl Collins zájem. Ten na to konto nedávno prohlásil, že si to umí představit se synem za bicími.

Collins loni absolvoval sólové turné Not Dead Yet! spolu se svým bubnujícím synem Nikem. I tehdy se vyrojily mnohé spekulace o návratu Genesis. Je to přitom už jedenáct let, co odehráli svou poslední koncertní šňůru Turn It On Again.

Phil Collins se synem Nikem a partnerkou Orianne

Nyní se ukazuje, že by mohl být ten správný čas na návrat. „Neříkám, že je to nemožné,“ uvedl Phil Collins v rozhovoru pro časopis Rolling Stone.

„Já, Mike Rutherford a Tony Banks jsme si stále velmi blízcí. Nedokážu si představit, jaké by to bylo, kdybych nehrál na bicí, ale vše je možné,“ vysvětlil.

Tony Banks, Phil Collins a Mike Rutherford

Loni se jeho kolegové přišli podívat na jeho koncert v Londýně a prý byli nadšeni z jeho syna Nika.

„Pokud bychom něco dohodli, myslím, že bychom měli mít Nika za bicí soupravou, protože si nemyslím, že jsem toho schopen v plné míře. Myslím si současně, že jejich mínění o Nikovi je dost vysoké na to, abychom jej vzali na palubu jako součást kapely,“ dodal.

Britská skupina Genesis vznikla v roce 1967. V první fázi fungovala do roku 1998, poté se na scénu vrátila v letech 2006 a 2007. Na svém kontě má patnáct studiových alb. To poslední se jmenuje Calling All Stations a vyšlo v roce 1997.