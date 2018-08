Jaroslav Špulák, Právo

Dokladem toho je rok od roku stoupající počet diváků. Letos přišly asi čtyři tisíce, a co je podstatné, nebyli mezi nimi jenom ti, kteří vzpomínali na staré časy, nýbrž i řada mladých hudebních fanoušků. Brod 1995 totiž roste do krásy, v dramaturgii se soustřeďuje zatím jen na české a slovenské účinkující a během sobotního programu vyhlásil konání dalšího ročníku.

Ten se odehraje 17. srpna 2019 na stejném místě a Petr Fořt, jeden z pořadatelů akce, na pódiu řekl, že už jsou dojednána vystoupení slovenské skupiny Horkýže Slíže a české zpěvačky Lenny. Na místě bylo možné koupit si vstupenky za mimořádně nízkou cenu.

Vystoupila i kapela Gaia Mesiah.

FOTO: Lucie Levá

V sobotu se hrálo na dvou rovnocenných pódiích, která byla na trávníku atletického stadiónu umístěna vedle sebe. Po letech se do Českého Brodu vrátila skupina Cirkus Praha s americkým zpěvákem a kytaristou Bradleyem Strattonem. Skvěle u nás fungovala v devadesátých letech a bývala jednou z hvězd festivalu Rock for People. Potom se ale Stratton vrátil do Spojených států a v Čechách se v posledních letech objevuje pouze v létě. Při té příležitosti svolává svou starou skupinu a absolvuje s ní nějaké ty koncerty. Ten v Českém Brodu byl letos třetí.

Xindl X vystoupil na festivalu tři dny po svých narozeninách, a tak se během svého setu naditého u nás populárními písničkami mimoděk zmínil o narozeninové párty. Tři poslední písně si s ním přišla zazpívat Sabina Křováková.

Xindl X si dal narozeninovou párty.

FOTO: Lucie Levá

Kapitán Demo v plné síle.

FOTO: Lucie Levá

Kapitán Demo, věrný své kontroverzní pověsti, zprvu nelibě nesl to, že na pódium svítilo slunko. Nakonec se ale nechal prohlásit za hlavního sponzora festivalu, tedy v duchu svého humoru, a zábavný i lehce provokativní set odehrál.

Tomáš Klus byl ve skvělé formě a jeho koncert lze směle označit jako rockový. Pohyboval se i mezi diváky, jako obvykle leckdy v textech improvizoval, například když zpíval o muži Mirkovi, který ho zaujal tím, že mu během koncertu sedělo na každém z jeho silných ramen jedno dítko.

Michal Hrůza na festivalu Brod 1995.

FOTO: Lucie Levá

Na Brodu 1995 se představili i Michal Hrůza, skupiny Škwor, Gaia Mesiah, Vypsaná fixa, The Tap Tap, Queens of Everything, Movebreakers a celou akci odstartoval hodinu po poledni zpěvák Oscar Mike s kapelou.