Jste spokojen s tím, jak si Soundtrack Poděbrady vede?

Bylo by rouhání říkat, že jsem nespokojený. Letos ale budeme mít teprve třetí možnost ukázat, jak si koncept celé akce představujeme. Během příprav prožíváme různé strasti a zklamání, ale s nimi jsem počítal. To, co pak představíme během čtyř dnů na festivalu, je samozřejmě špička ledovce, to nejlepší, čeho jsme byli schopni.

V našem organizačním týmu jsou lidé, kteří mají zkušenosti z velkých akcí, třeba z filmového festivalu v Karlových Varech, z comebackového turné skupiny Lucie v roce 2014 nebo z festivalu Colours of Ostrava. Zjišťujeme však, že zkušenosti jsou nepřenosné a každá akce si žádá osobitý přístup. Náš tým vytváří něco nového, něco, co se lidem, doufám, bude líbit.

Hlavní hvězdou letošního ročníku bude Eric Serra. Jak dlouho jste s ním jeho účast domlouvali?

S každým zahraničním interpretem je to dlouhodobá záležitost. Se Serrou jsme jednali dva roky. Pozvat někoho do Prahy není problém, myslím si, že v O2 areně už vystupoval každý, kdo v hudebním světě něco znamená. Horší je přimět ho k tomu, aby přijel do Poděbrad na festival, který má před sebou teprve třetí ročník. Je za tím spousta přesvědčování a vyjednávání.

Už druhý rok například jednáme o účasti amerického skladatele Hanse Zimmera. V nadsázce mohu říct, že k nám letos jako předvoj přijede jeho sólistka Tina Guo, která vystoupí s projektem Vivaldianno, s nímž koncertuje tehdy, když nám ji zrovna Zimmer neodveze na své turné. Na workshopu bude mimo jiné vyprávět o svých zážitcích z dvouletého světového turné s ním, které nedávno skončilo.

Na festival opět dorazí Luca Stradivari, potomek slavného houslaře Antonia Stradivariho. Loni se mu v Poděbradech moc líbilo a rozhodl se tam vrátit. V doprovodném programu vystoupí i několik zahraničních hostů.

Zajímavé jistě budou i prezentace českých hudebníků a tvůrců?

To bezesporu. Koncert filmové hudby Ondřeje Soukupa bude mít na festivalu premiéru. Speciální set s filmem Rok ďábla vytvořila skupina Čechomor, s režisérem Petrem Zelenkou připravuje i nějaké překvapení. Naším cílem ostatně je, aby bylo každé vystoupení na festivalu unikátní. Chceme filmovou hudbu prezentovat jinak, nově a zajímavě.

Soundtrack Poděbrady si současně klade za cíl dát prostor všem múzám, které se na vzniku filmu podílejí. To se děje v rámci doprovodného programu, z něhož bych upozornil třeba na výstavu World Jazz Photo, na které představíme výběr z tvorby dvou tisíc nejlepších fotografů celého světa.

Přibyly také koncerty. Udělalo nám velkou radost, že můžeme díky našim partnerům nabídnout vystoupení Davida Kollera, Emmy Smetany, Anety Langerové a dalších. V rámci doprovodného programu budou pro návštěvníky zdarma. Vstupenky si budou muset koupit pouze na některá vystoupení v koncertní hale.

Dosud se hlavní koncerty konaly na nádvoří poděbradského zámku. Proč jste se rozhodli postavit u poděbradského jezera nový prostor?

Jde o velkou koncertní mobilní halu pro dva a půl tisíce pohodlně sedících diváků. Pódium je v ní velké dvacet krát patnáct metrů, což je běžný rozměr hlavních scén na všech velkých festivalech. Slibujeme si od toho, že nabídneme mnohem větší komfort pro diváky. Uvnitř bude příjemně v případě deště i vedra a promítat tam lze celý den, což nám dává možnost udělat program bohatší. Současně bude eliminován hluk z okolí. Máme zkušenosti, že takové ptačí námluvy v přírodě občas dokážou narušit třeba flétnové sólo.

Večer se pak hala změní v důstojný prostor pro afterparty. Jakmile se odstraní židle, pojme pět tisíc lidí.

Budou letos předány i festivalové ceny?

Budou. In memoriam je dostanou Petr Skoumal a Petr Hapka, oceněni budou samozřejmě i Eric Serra, Ondřej Soukup a Tina Guo, která nespolupracovala pouze se Zimmerem, ale i s mnoha dalšími významnými skladateli filmové hudby. Mimochodem, hlavní hudební motiv z filmu Gladiator hraje ona. Cenu České televize dostanou ti, kteří uspějí v soutěži o novou hudbu k traileru k seriálu Sanitka.

Co pro vás osobně festival znamená?



V Soundtracku Poděbrady se zhmotňují všechny mé činnosti. Filmovou hudbu mám rád a nějakou jsem už udělal. Myslím si, že je to to největší, co může hudební skladatel zažít. Její emoční síla je obrovská. Teď na ni ale bohužel už nemám čas, protože se věnuju vlastním projektům.

Zároveň mám rád nové technologie, jež na festivalu představujeme, a zajímá mě i muzika k počítačovým hrám, které se rovněž věnujeme. Mám také rád práci producenta, které se mi při organizaci festivalu dostává požehnaně. V neposlední řadě je pro mě platformou, na níž mohu pozvat své kolegy ze zahraničí a nemusím se stydět za prostředí, které je přátelské a tvůrčí.

Na jakém hudebním projektu teď pracujete?

Na Alfonsi Muchovi, což je jakési pokračování Vivaldianna. Není to film, ale je v něm spousta podobných principů a podobné práce. Je to taková hudebně-výtvarná féerie v tom nejlepším smyslu slova. Premiéra by se měla odehrát příští rok na podzim.

Stihnete se skupinou Lucie vydat nové album EvoLucie před naplánovaným podzimním turné?

Vzhledem k tomu, že hned po skončení Soundtracku nastupuju do studia a vím, že na práci na albu máme ještě měsíc, troufám si říct, že to zvládneme. Respektive musíme, protože turné je primárně k nové desce. V podstatě ji máme už hotovou a možná bychom ji mohli vydat tak, jak je teď. Chceme ji ale ještě vylepšit a použít pár dalších nápadů. Navíc se k ní teď vyjadřují producenti ze světa, kteří ji svými zásahy a nápady různě dodělávají a posunují.