Stanislav Dvořák, Novinky

Herec Ethan Peck se svému dědečkovi poměrně dost podobá, i když jeho slávy nedosáhl. Nový Star rek: Discovery produkuje Alex Kurtzman, který prozradil, že příběh se odehrává časově před původním Star Trekem a dojde na setkání kosmických lodí Discovery a Enterprise.

Spock je potomkem lidské matky a mimozemského (vulkánského) otce. Neprojevuje emoce, ale občas se jeho lidská polovina dostane na povrch. Je mimochodem také nejoblíbenější postavou kultovního podivína Sheldona ze seriálu Teorie velkého třesku.

Producent Alex Kurtzman uvedl, že za 52 let existence Star Treku zůstává Spock poslední skutečně původní postavou, která přežila úplně všechno, aniž by se výrazně měnila.

Gregory Peck

FOTO: Profimedia.cz

„Velký Leonard Nimoy, pak brilantní Zachary Quinto dodali jedinečnou lidskost postavě, jež je navždy rozkročena mezi logikou a emocemi. Hledali jsme měsíce herce, který by jako oni dodal roli vlastní tvář. Herce, který by jako oni hladce ztvárnil Spockovy nejlepší vlastnosti nad rámec logiky – intuici, soucit, zmatenost, touhu. Ethan Peck vešel do místnosti a měl v sobě všechny ty vlastnosti a byl si vědom té znepokojivé odpovědnosti,“ uvedl.

Herec Leonard Nimoy jako Spock.

FOTO: Profimedia.cz

Ethan Peck má za sebou seriály Super drbna, Deset důvodů, proč tě nenávidím, The O’Keefes nebo Zlatá sedmdesátá. Ve filmech se nestal velkou hvězdou, ale několik rolí odehrál (Prokletí spící panny, Tell Me How I Die, Eden, Sladké letní víno, Vyměřený čas).

Jeho dědeček Gregory Peck patřil k největším hollywoodským hvězdám zejména v padesátých a šedesátých letech minulého století. U filmu začínal v roce 1944 ve válečném dramatu Dny slávy a v dramatu Klíče od království. Legendárními se staly jeho filmy Prázdniny v Římě, Miliónová bankovka, Děla z Navarone, Velká země, Mys Hrůzy nebo Jako zabít ptáčka, za který dostal Oscara.