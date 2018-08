Jaroslav Špulák, Právo

Jason Mraz: Know





FOTO: Atlantic

Americký zpěvák a skladatel Jason Mraz vydal své šesté studiové album Know. Byť na své hudební cestě koketoval již s mnoha styly, tentokrát se usalašil v oblasti pop rocku. Sympatické je využívání akustických nástrojů pro celkově příjemný zvuk desky.

Nicki Minaj: Queen





FOTO: Cash Money

Trinidadská raperka Nicki Minaj nazvala své čtvrté studiové album Queen. K jeho realizaci pozvala řadu hostů, mimo jiné Eminema, Lila Waynea, The Weeknda, Arianu Grande a další. Vznikla stylová nahrávka, která však co do nápaditosti zůstala velice průměrná. Jak už to bývá v americkém hip hopu zvykem, podílelo se na ní mnoho producentů.

Jake Shears: Jake Shears





FOTO: Freida Jean Records

Američan Jake Shears stál v čele poměrně výrazných popových Scissor Sisters. Nyní se vydal na sólovou dráhu a v devětatřiceti letech vydává vlastní debut. Je to dobrý pokus o pop pro dospělé, znějí z něho smyčce i dechové nástroje.