Léto

Trailer k filmu Léto

Leningrad, začátek osmdesátých let. Undergroundovou scénou hýbají místní následovníci Lou Reeda, Iggyho Popa, Bowieho nebo Talking Heads. Patří k nim i mladý Viktor. Když se setká se svým idolem Mikem a jeho krásnou ženou Natašou, začíná léto plné hudby, přátelství a zakázané lásky.

Léto, Rusko/Francie 2018, životopisný/hudební, 126 min., režie: Kirill Serebrennikov, hrají: Yoo Tae, Irina Staršenbaumová, Roman Bilyk, Filipp Advejev, Alexandr Gorčilin a další.

Špión, který mi dal kopačky

Trailer k filmu Špión, který mi dal kopačky

Audrey a Morgan jsou nejlepší přítelkyně, které se nevědomky zapletou do mezinárodního spiknutí poté, kdy jedna z žen zjistí, že její bývalý přítel byl ve skutečnosti špión. Svět špiónů ale není úplně připravený na dvě všehoschopné ženské.

Špión, který mi dal kopačky, USA 2018, akční komedie, 117 min., režie: Susanna Fogelová, hrají: Mila Kunis, Kate McKinnon, Sam Heughan, Justin Theroux a další.

Příběh koček

Trailer k filmu Příběh koček

Kocourek Sam chce poznat svět a tak si sestaví létací stroj a vyráží na dobrodružství, o kterém se bude jednou vyprávět a točit filmy. Kocouří táta Marvin musí překonat sám sebe a vydat se na záchrannou misi. Nejen do džungle velkoměsta, ale i do skutečné divočiny plné nástrah a divokých zvířat. Má sice pomocníka, barevnou papoušici Ara, ale i tak ho čeká cesta, kde se devět kočičích životů bude hodit.

Příběh koček, Čína 2018, animovaná rodinná komedie, 90 min., režie: Gary Wang

BlackKkKlansman

Trailer k filmu BlacKkKlansman

Na začátku sedmdesátých let minulého století se Ron Stallworth rozhodl rozšířit řady coloradské policie a stal se prvním Afroameričanem v tomhle sboru. Jeho přijetí mělo zacpat pusu čím dál naštvanější černošské komunitě. Nadřízení uklidili Rona do archívu, ale jeho ambice byly větší. Soustavným tlakem na nadřízené se mu podařilo proniknout až do Ku-klux-klanu.

BlackKkKlansman, USA 2018, životopisný, 134 min., režie: Spike Lee, hrají: John David Washington, Adam Driver, Topher Grace, Laura Harrierová a další.

Equalizer 2

Trailer k filmu Equalizer 2

Denzel Washington se vrací jako bývalý člen speciální jednotky Robert McCall, který bojuje za práva a spravedlnost pro ty, kteří už ztratili veškerou naději.

Equalizer 2, USA 2018, akční, 121 min., režie: Antoine Fuqua, hrají: Denzel Washington, Pedro Pascal, Bill Pullman a další.