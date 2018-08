Stanislav Dvořák, Novinky

Kanadský zpěvák slibuje jako vždy, že zahraje všechny své známé hity. Koncert v Ostravar aréně ale bude zvláštní tím, že je pouze na sezení, čímž se také zmenší kapacita.

Pop-rocker se proslavil výrazným chraplákem a chytlavými hity jako Summer Of '69, Let's Make A Night To Remember, All For Love, Have You Ever Really Loved A Woman?, Cloud Number Nine, (Everything I Do) I Do It For You 10 či Run to You.

Kanadský zpěvák Bryan Adams

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Poslední deska Get Up! vyšla v roce 2015. Většinu písní napsal s dlouholetým spolupracovníkem Jimem Vallancem a producentem desky byl Jeff Lynne (frontman legendárních ELO, který produkoval i pro The Beatles, Paula McCartneyho a Toma Pettyho).

Bryan Adams se na scéně objevil v osmdesátých letech a během deváté dekády patřil k největším světovým hvězdám, prodával desky v několikamiliónových nákladech a jeho melodie se dobře uplatnily i v romantických scénách několika filmů.

Vstupenky jsou v sítích Ticketportal a Ticketmaster za 1490 - 2390 korun.