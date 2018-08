Madonně bude šedesát. Dokončila album, točí film a plní sen synovi

V posledních týdnech bylo o americké zpěvačce Madonně slyšet spíše sporadicky, nicméně vždy to bylo veskrze zásadní. Nejprve oznámila, že se přestěhovala do portugalského Lisabonu, kde dočasně našla svůj nový domov, poté světu ozřejmila svůj plán režírovat již třetí film a před několika dny prozradila, že do konce letošního roku vydá nové album. Už 16. srpna jí bude šedesát let.