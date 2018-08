Ludmila Žlábková, Právo

„Jedním slovem super, atmosféra úžasná. Překvapilo mne, kolik lidí přišlo už na zahajovací úterní večírek,“ řekla Právu Monika Ficková z Hradce Králové. Nejvíc se jí líbila skupina Root nebo Suicidal Tendencies. „Vystoupení ukončili tím, že pozvali lidi na pódium a společně to tam roztočili,“ dodala nadšeně Ficková. Překvapilo ji, kolik je v Josefově cizinců. Nejvíc Poláci, ale i návštěvníci ze Slovenska, Němci, Britové, Francouzi, Rusové a velké množství Finů.

„Dramaturgie stojí na vyváženém line-upu. Rostoucí návštěvnost nám dává za pravdu, že fanoušci festivalu důvěřují,” popisuje organizátor Tomáš Fiala. „Žánrově překračujeme hranice metalu. Například slovinští Laibach, kteří navíc na festivaly většinou nejezdí a už vůbec ne na metalové,“ řekl mluvčí akce Radek Pavlovič.

Jedním z důvodů, proč se pořadatelům daří přilákat světové hvězdy je i atraktivnost prostředí, v němž se akce koná, tedy barokní vojenská pevnost. I letos se navíc podařilo rozšířit festivalový areál o prostory Bastionu X, upravené v odpočinkovou zónu pro fanoušky.

Festival Brutal Assault

FOTO: Ludmila Žlábková, Právo

„Festival Brutal Assault se zrodil v polovině 90. let jako malá akce na Moravě a často měnil místo svého konání. Přelom přinesl rok 2006, kdy díky atraktivnímu programu do Svojšic u Přelouče dorazilo 7000 lidí. Rok na to se festival přesunul do Josefova. Poslední ročník festivalu, který se podařilo poprvé v historii vyprodat v předprodeji, přilákal 20 tisíc fandů z celého světa.

Tak velká koncentrace lidí na relativně malém prostoru zaměstnává i policisty. Zvýšili dohled nad bezpečností i dopravou, přijeli dokonce posily z Polska. Obecně se však Brutal Assault řadí ke klidným akcím. „Loni jsme nemuseli zasahovat při žádném závažném incidentu. Řešili pouze několik drobných přestupků na úseku veřejného pořádku a majetku,“ uvedl policejní mluvčí Ondřej Moravčík. Přesto policie nechce nic podcenit. Hlídky dopravní policie budou zejména monitorovat příjezdové a odjezdové trasy.

„Cizincům jsme rozdávali cizojazyčné letáky s informacemi o českých zákonech. Velmi je překvapuje nulová tolerance alkoholu za volantem a poměrně přísný přístup k držení drog,“ prozradil Moravčík zkušenosti ze středečního dopoledne, kdy se členové antikonfliktního týmu vydali přímo do stanového městečka. Upozorňovali návštěvníky také na zákaz rozdělávání ohně a manipulace s ním, který vyhlásil hradecký hejtman kvůli prevenci před požáry.