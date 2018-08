Věra Míšková, Právo

Miss Hanoi

Do Varnsdorfu přijíždí kapitán Kříž vyšetřit vraždu a brzy se ukazuje, že stopy směřují do místní vietnamské komunity. Kdosi se totiž pokoušel zamaskovat skutečný motiv. Otevřenými dveřmi do světa, v němž vládnou pravidla obchodu, rodinných klanů a hierarchií a který přehrazuje i jazyková bariéra, se mu stává mladá vietnamská policistka.

Miss Hanoi, Česko 2018, krimi, 90 min., režie: Zdeněk Viktora, hrají: Ha Thanh Špetlíková, David Novotný, Ján Jackuliak, Miroslav Hruška, Jiří Kocman

Temné síly

Poté, co neznámý virus zabije 98% všech dětí v Americe, se u přeživších 2% dětí objeví superschopnosti, kvůli nimž jsou umístěny do internačních táborů. Šestnáctiletá dívka Ruby z tábora utíká a přidává se ke skupince teenagerů, kteří utíkají před vládou.

Temné síly, USA 2018, sci-fi thriller, 104 min., režie: Jennifer Yuh, hrají: Amandla Stenbergová, Harris Dickinson, Mandy Moore a další.

Meg: Monstrum z hlubin

Kapitán Taylor musel před pár lety opustit na dně Mariánského příkopu svou posádku, když na podmořskou stanici cosi zaútočilo. Teď je to cosi zpátky a vypadá to, že jde o pravěkého žraloka megalodona a Taylor dostane šanci se mu postavit znovu. Má ale vůbec proti největšímu predátorovi šanci?

Meg: Monstrum z hlubin, USA 2018, akční horor, 113 min., režie: Jon Turteltaub, hrají: Jason Statham, Ruby Rose, Robert Taylor, Cliff Curtis, Rainn Wilson a další.

Podivuhodná cesta fakíra, který uvízl ve skříni

Kouzelník Ali má v Paříži navštívit Eiffelovu věž. Neshoda s excentrickým taxikářem Aju ho zanechá kousek od Paříže, v obchodě IKEA. Tam se seznámí s nejkrásnější ženou, jakou kdy viděl, okouzlující Marií. Jenže tam náhodou uvízne ve skříni, která je i s ním zabalena a odeslána napříč Evropou. Tím však jeho dobrodružství nekončí.

Podivuhodná cesta fakíra, který uvízl ve skříni, Francie/USA 2018, komedie, 92 min., režie: Ken Scott, hrají: Dhanush, Bérénice Bejo, Erin Moriarty, Barkhad Abdi, Gérard Jugnot a další.