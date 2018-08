ivi, Právo

Člena Slovenského národního divadla (SND) dlouhodobě trápily zdravotní problémy. Dančiaka připravila zákeřná nemoc o zrak a pohyboval se pouze pomocí invalidního vozíku.

Dančiak se narodil v Bratislavě. Vystudoval střední zdravotnickou školu, měl se stát zubním laborantem. Pak se však rozhodl pro hereckou kariéru a přihlásil se na Vysokou školu múzických umění.

Nastoupil do SND, ale z první slovenské scény v roce 1968 odešel a s přáteli založili velmi úspěšné Divadlo na Korze, kde hráli také Milan Lasica, Július Satinský, Marián Labuda a další. Divadlo existovalo od roku 1968 do roku 1971. Dančiak poté působil dvacet let na bratislavské Nové scéně, aby se v závěru kariéry vrátil do SND.

Dančiak měl obrovský komediální talent, byl známý dynamickým projevem a pohotovou improvizací. Zahrál si také v řadě slovenských filmů a televizních inscenací. Byl rovněž uznávaným dabérem. Byl ženatý a má tři děti.