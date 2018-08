Vychází dosud nepublikovaná povídka Ernesta Hemingwaye

Dosud nepublikovaná povídka, kterou napsal americký spisovatel Ernest Hemingway v roce 1956, poprvé vychází v literárním časopise Strand Magazine. Šéfredaktor časopisu potvrdil agentuře AP, že povídka A Room on the Garden Side (Pokoj do zahrady), situovaná do Paříže těsně po osvobození v roce 1944, vychází tento týden v letním vydání magazínu.