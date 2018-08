Jaroslav Špulák, Právo

Připomeňme si, že ABBA vznikla v roce 1972 ve Stockholmu. Sestavu tvořili Agnetha Fältskogová, Björn Ulvaeus, Benny Andersson a Anni-Frid Lyngstadová. Na kontě má osm úspěšných alb – Ring Ring (1973), Waterloo (1974), ABBA (1975), Arrival (1976), ABBA: The Album (1977), Voulez-Vous (1979), Super Trouper (1980) a The Visitors (1981). Přestože se tyto desky nikdy výrazně neprosadily ve Spojených státech, ve zbytku světa v podstatě uspěly pokaždé.

Rozhodný nástup kapely přišel v roce 1974, kdy v britském Brightonu zvítězila v soutěži Eurovision Song Contest s písničkou Waterloo. Přidaly se k ní hity Mamma Mia, SOS, Honey, Honey, Dancing Queen, Money, Money, Money, Knowing Me, Knowing You, Thank You For The Music, The Winner Takes It All či Super Trouper a v sedmdesátých letech nebyl nikdo, kdo by severskou čtveřici neznal či neslyšel.

Prodala více než 380 miliónů kopií alb a singlů a v roce 2010 ji uvedli do rock’n’rollové síně slávy. Nikdy sice oficiálně neoznámila svůj rozpad, ale nahrávat přestala v roce 1982 a všichni čtyři členové se následně začali věnovat sólové kariéře. Nikdo z nich v ní ale nebyl ani zčásti tak úspěšný, jako tomu bylo, když byli pospolu.



Několik pokusů



V minulosti se samozřejmě občas objevovaly zprávy o comebacku. Intenzivně například v roce 2008 v souvislosti se švédskou premiérou filmového muzikálu Mamma Mia! s jejich skladbami. Později to bylo v roce 2014 u příležitosti čtyřicátého výročí vydání prvního singlu Waterloo.

Za posledních třicet let dostali členové skupiny množství nabídek na comebackové turné, Ulvaeus však možnost návratu kapely na scénu vyloučil a prohlásil, že peníze nepotřebují. Jeho kolega Andersson navíc moudře dodal, že bude dobré, když si lidé zapamatují členy skupiny v takové podobě, v jaké byli v dobách největší slávy.

Nakonec k setkání, kterému se dostalo celosvětové pozornosti, došlo. Poprvé od roku 1986 se čtveřice sešla na jednom pódiu v červnu 2016 na soukromé oslavě ve Stockholmu. Ta se konala u příležitosti padesátého výročí seznámení zakládajících členů Ulvaeuse a Anderssona.

Podle hostů, kteří se slavnosti zúčastnili, spolu Fältskogová a Lyngstadová zazpívaly píseň The Way Old Friends Do, kterou věnovaly svým bývalým manželům. Ti se k nim ke konci skladby přidali a dokončili ji všichni společně, jako stará dobrá ABBA.

Skupina ABBA

FOTO: ČTK

Důsledek jediného nápadu



V dubnu letošního roku se v médiích objevila pozoruhodná informace. Čtveřice poněkud změnila postoj a oznámila, že poprvé od osmdesátých let natočila dvě nové písničky. Na koncertní pódia se ale prý nehrne.

Premiéra jedné ze dvou písní, která se jmenuje I Still Have Faith in You, je plánována na prosinec letošního roku. Fanoušci ji uslyší v chystaném pořadu televizních stanic BBC a NBC, a aby očekávání bylo nekonečné, prohlásila mluvčí skupiny Görel Hansenová, že obě novinky budou znít povědomě i moderně.

„Všichni čtyři jsme měli pocit, že po zhruba pětatřiceti letech by mohlo být zábavné spojit zase síly dohromady a jít do nahrávacího studia,“ uvedla na Instagramu ABBA.

Ulvaeus později prozradil, že mezi dvojicí nových písniček je jeden popsong podobný těm, které lidé mohli od kapely slyšet v sedmdesátých letech, a jedna docela rozjímavá skladba. „Ta první píseň vyjde letos před Vánoci,“ potvrdil.

Ulvaeus poodkryl i zákulisí celého projektu. Prozradil, že členové skupiny se dali digitálně naskenovat a následně je počítač trochu omladil, aby vypadali jako během svého třetího a posledního světového turné z roku 1979. Hologramy, které vznikly, vyrazí namísto nich na nové turné. Celé se to bude jmenovat ABBA Avatar Tour a podle Ulvaeuse by mělo začít příští rok. „Rozhodnutí pustit se do vzrušujícího koncertního projektu ABBA Avatar mělo neočekávané následky. Pocit, že bychom měli jít do studia, byl tak silný, že jsme to udělali. A zdálo se nám, jako by se čas zastavil a jako bychom byli mezitím pouze na krátké dovolené. Byla to velmi radostná zkušenost,“ svěřila se kapela na Instagramu.



Evropský projekt



Právě třiasedmdesátiletý Ulvaeus poskytl před několika dny rozhovor časopisu The Economist. Sdělil v něm, že ABBA byla evropským projektem, protože spojovala ve své tvorbě hudební vlivy z nejrůznějších koutů tohoto světadílu. Na to konto dodal, že mu evropanství přijde jako dobrý životní styl a mrazí jej, že se v současné době starý kontinent poněkud drolí. Jako příklad uvedl nedávný brexit, tedy rozhodnutí větší části Britů ochotných vyjádřit se v plebiscitu opustit projekt Evropské unie.

„Jsem Evropanem tělem i duší a jsem opravdu mimořádně smutný z toho, že někteří Britové už nechtějí být se svými přáteli. Jednoduše tomu nerozumím. ABBA byla ve své době skrz naskrz evropským projektem. Brali jsme si inspiraci z francouzských šansonů, německých šlágrů, italských balad i ze severského folku,“ vysvětlil Ulvaeus.

Dodal rovněž, že si nemůže vynachválit svůj život. „Jsem dnes díky svým životním zkušenostem svobodnější i odvážnější. Umím se rychleji rozhodovat a nejsem tak utrápený, jako byl ten mladý muž tehdy v sedmdesátých a osmdesátých letech. Pokud bych mohl dát lidem nějakou radu, byla by to ta, aby nebyli tolik ustaraní. Jsem si jist, že mnoho věcí se vyřeší samo od sebe a ve spoustě případů vůbec není třeba do ničeho zasahovat,“ dodal.

Zdá se tedy, že staré osobní rány, které v kapele ABBA v minulosti padly, zhojil čas. Proto si můžeme odvážně myslet, že tuto čtveřici ještě někdy na pódiích uvidíme, a nikoli v podobě hologramů.