Stanislav Dvořák, Novinky

Na seriálu Lynč pracovali mladí čeští tvůrci pod vedením amerického scenáristy Harolda Aptera. Dokumentarista Lukáš v něm přijíždí do malého města, aby zjistil, jak zemřel Rom Denis, kterého znal od dětství. Získává podezření, že šlo o lynč. V maloměstě může mít každý svého kostlivce ve skříni. Hlavní role si zahráli Jiří Dvořák nebo Zuzana Stivínová.

„Vždy se rozhoduju podle kvality scénáře, tenhle mě zaujal tématem i tím, že postavy byly napsané nejednoznačně, což mě vždy baví,” řekl Dvořák.

Jan Hřebejk natočil podle scénáře Mira Šifry minisérii Rédl, která se vrací do divokých devadesátých let. Prokurátor Rédl má na starosti stíhání posledního šéfa StB a navíc zmizí dva studenti kybernetiky. Roman Rédl bude muset požádat o spolupráci toho, koho má dostat za mříže. Chaos v novém státě a propojení policistů a zločinců jsou témata, která Hřebejka fascinují. Hlavních rolí se ujali Ondřej Sokol či Petra Hřebíčková.

Scenárista a režisér Jan Bártek a herec Jiří Dvořák (vpravo)

FOTO: Roman Vondrouš, ČTK

„Neměla jsem jinou představu o devadesátých letech, ale překvapilo mě, co všechno bylo možné. Takže mě to určitě obohatilo. Bylo to období euforie a určitě i chaosu, ve kterém se dělá spousta zajímavých věcí,” poznamenala Hřebíčková.

Diváky ČT čekají i nové díly mysteriózní kriminálky Labyrint, První republiky a StarDance.

Další historická série Zahradnictví pochází z dílny dvojice Hřebejk-Jarchovský a souvisí se stejnojmennými filmy již uvedenými v kinech.

Ze zahraničních seriálů koupila ČT například ironického Mladého papeže, novou adaptaci Vojny a míru, skandinávský Most, pátou sérii House of Cards a norskou Okupaci.