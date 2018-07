Věra Míšková, Právo

Tlumočník





Slovenský tlumočník Ali Ungár přijíždí do Vídně, aby na stará kolena potrestal vraha svých rodičů. Setkává se však s jeho synem a po úvodní zápletce se společně vydávají na cestu po Slovensku, na níž poznají jeden druhého i pravdu o nejtemnějším období nejen slovenské historie.

Tlumočník, Slovensko/Česko/Rakousko 2018, 113 min., režie: Martin Šulík, hrají: Jiří Menzel, Peter Simonischek, Zuzana Mauréry a další.

Cesta za králem trollů





Espen je nejmladší ze tří synů chudého farmáře, a ne zrovna ten nejvydařenější. Kristin je princezna - rebelka, která se odmítá provdat za namyšleného prince Frederika, kterého jí vybral otec. Na svém útěku z domova zjistí, že povídačky o zlých trollech jsou pravdivé. Král slíbí její ruku a půl království tomu, kdo ji najde, a bratři vyrážejí na výpravu...

Cesta za králem trollů, Norsko 2017, fantasy, 104 min., režie: Mikkel Brænne Sandemose, hrají: Vebjørn Enger, Eili Harboeová, Mads Sjøgård Pettersen, Elias H. Sørensen a další.

Tomb Raider





Laře Croft je 21 let a od otcova zmizení se marně snaží najít nějaký smysl života. Když si přečte záhadný vzkaz, který jí otec zanechal, rozhodne se opustit Londýn a vyrazit do neznáma, aby přišla na to, co se jejímu otci doopravdy stalo. Vydá se po jeho stopách hledat legendární hrobku na mýtickém ostrově někde poblíž japonského pobřeží.

Tomb Raider, USA 2018, akční fantasy, 122 min., režie: Roar Uthaug, hrají: Alicia Vikanderová, Walton Goggins, Dominic West, Daniel Wu a další.

Rampage: Ničitelé





Mezi samotářským primatologem Davisem Okoyem a výjimečně inteligentním gorilím samcem, o kterého se Davis stará od jeho narození, vzniklo velmi pevné pouto. Nezdařený nebezpečný genetický experiment však změní toho mírného lidoopa v obrovské zuřící monstrum. A jako by to nestačilo, brzy se zjistí, že podobně jsou zmutována i další zvířata.

Rampage Ničitelé, USA 2018, sci-fi, 107 min., režie: Brad Peyton, hrají: Dwayne Johnson, Jeffrey Dean Morgan, Malin Åkerman, Joe Manganiello, Jack Quaid a další.