Stanislav Dvořák, Novinky

Songům na desce Tears of Giant vládnou často programované beaty, ale někdy postačí i jednoduchý pianový doprovod. Viah a její snivé vokály mají určité kouzlo, v rámci české scény je tak debut celkem působivý, i v když v rámci globální konkurence poměrně zaměnitelný a nepříliš překvapivý.

Sympatická zpěvačka, která pochází z pražské vietnamské rodiny, zkoušela prorazit v tanci, ale později se stáhla ke klavíru a přihlásila se také do soutěže SuperStar. Díky producentovi Jiřímu Burianovi začala spolupracovat s kapelou Republic of Two.

Na její první vlastní desce si s ní zazpívali i Justin Lavash, Jiří Burian či Niro Baits. Pohybuje se v oblasti popové, ale mírně experimentální, s přijatelnou melodičností pro progresivnější i konzervativnější posluchače.

AUDIO