Šárka Hellerová, Právo

Rodriguez se po dvou albech, která vydal na počátku sedmdesátých let, vytratil z hudební scény, protože jeho tvorba na hudebním trhu propadla. Pirátská nahrávka jedné jeho z desek se ovšem dostala do Jihoafrické republiky, kde se hudebník, aniž by o tom věděl, stal fenoménem.

Poté, co byl objeven i fanoušky v dalších zemích světa, začal jezdit na velká turné. Nyní se stal nejstarším interpretem, který kdy na Rock for People vystoupil. 10. července oslavil sedmdesát šest let.

„Všichni jsou tu velmi milí, užíváme si to,“ řekl Rodriguez Právu krátce před svým koncertem.

Pamatujete si svůj první koncert v České republice, když jste vystupoval v Praze?

Ne. Hrozně to utíká. Třeba na Rock for People budeme na pódiu jen čtyřicet pět minut.

Co vás na vaší současné kariéře nejvíc těší?

Že je globální. Člověk při svém cestování za koncerty vidí různé země. A těším se, že budu v září hrát v londýnské Royal Albert Hall. Ale i tady v Hradci Králové je to velmi hezké, líbí se mi tu.

Sixto Rodriguez stále koncertuje.

FOTO: ČTK

V jaké zemi se vám líbilo nejvíc?

V Austrálii, kde jsem hrál už šestkrát, a v Jižní Africe. Jsou to země, které by měl každý navštívit. Skvělé je, že dnes se tam může dostat každý. Svět je pořád ještě otevřený. Nikdy jsem si nemyslel, že toho tolik uvidím. Je to požehnání.

Jste šťastný?

Ano. Byl jsem šťastný i dřív, ale teď je to ještě lepší.

Co pro vás hudba znamená?

Je to povolání, ne jenom práce.

Vždy jste se zajímal o sociální témata. Co vás v dnešním světě trápí?

No, v Americe by se nám hodil nový prezident. Ale změna se blíží, o pana prezidenta se postará matka příroda.

Co vám na Donaldu Trumpovi vadí?

Vadí mi jeho styl komunikace. Dělá si tím čím dál víc nepřátel. Svět má i tak dost problémů a on dělá další zbytečné vlny. Těším se na někoho nového.

Takže jste optimista?

Ano. Ale jak říkal psycholog William James – chtěl bych žít do tři sta padesáti let. Ale stejně jako vy zvládnu najednou jen jeden den. A dnes jsem v České republice na festivalu. Víte, já se narodil v roce 1942, ve světě byla válka. Takže si takový den dokážu užít.

Píšete ještě nové písničky?

Ano, pracuji na nových písničkách. Pořád rád skládám.