Stanislav Dvořák, Novinky

V druhém díle se jeden z Breslinových lidí ocitne v tajném supermoderním vězení Hades, kde jakási ne zcela pochopitelná, ale nesmírně bohatá organizace drží bohaté podnikatele a ajťáky, kteří znají cenné informace. Mezi ně patří i dva Číňané, kteří prý umí postavit jakýsi satelit, který lehce zničí celý svět. Není třeba pochybovat, že Ray Breslin a jeho žáci najdou cestu ven.

Recenze na Plán útěku 2 by mohla začít i slavnou cimrmanovskou větou „nevím, co vám vytknout dříve“. Celá myšlenka, že uprostřed Ameriky, ve velkoměstě, lze postavit obrovské supermoderní vězení, mít tam desítky zaměstnanců, desítky vězňů, kuchyni, nemocnici a výslechové místnosti, aniž si toho někdo všimne, je natolik absurdní, že všechny další hlouposti ve filmu jsou už jen roztomilé doplňky.

Začíná být nudné opakovat, že Stallone neumí hrát a úroveň jeho filmů jde poslední dobou ještě níže, než jsme byli zvyklí. Tento už se nezařadí ani mezi béčka, jedná se - s přihmouřenýma očima - o kategorii C mínus.

Dave Bautista ve filmu Plán útěku 2

FOTO: Forum Film

Hlavní zloduch pořádá v podzemní aréně pro své potěšení souboje vězňů (jak originální!). Budova vězení vypadá cool s arénou, betonovými zdmi podsvícenými modře a krutopřísnou marodkou, kde operuje jakýsi „terminátor“. Škoda, že to celé nedává smysl. Vězení připomíná ze všeho nejvíc úsměvné sídlo Fantomase z šedesátých let minulého století, ale to byla komedie. Stallone to bohužel myslí smrtelně vážně.

Panoptiku levných triků a nesrozumitelných nudných postav kraluje trojice plešatých hackerů, která neustále opakuje „jsme legie“, a jinak vůbec nic neříká.

Celý film působí tak přehnaně, že by to mohla být i legrace, jenže není. Tentokrát nezafungoval efekt filmů, které jsou tak špatné, až jsou zábavné.

V závěru se můžeme jen smutně pousmát, když 72letý, ztěžka chodící Stallone, bez problémů zmlátí o čtyřicet let mladšího chlapa. Takhle to vypadá, když přefouklé ego zatlačí zdravý rozum. Cílovou skupinou snímku mohou být jedině Stalloneho ultrafanoušci, kteří už zcela ztratili soudnost. A ještě jedna špatná zpráva na závěr - chystá se třetí díl.

Celkové hodnocení: 40%