jaš, Právo

Poté, co vyslechli neblahou diagnózu, společně s manželkou, argentinskou herečkou a modelkou Luisanou Lopilatovou zastavili své velmi dobře rozjeté kariéry a věnovali se pouze nemocnému synovi.

„Opravdu jsem si myslel, že se k hudbě nikdy nevrátím. Rodina je to, na čem mi záleží. Zdraví mých dětí je prvořadé. Vztah s rodinou, manželkou, vírou – to je pro mě prostě číslo jedna,“ řekl Bublé.

Listu rovněž přiblížil své pocity, které v souvislosti se synovou chorobou prožil. „Byl jsem v pekle. A víte co? Peklo se zdá být opravdu milým místem na dovolenou oproti tomu, kde jsem byl já,“ řekl.

Bublého synovi Noahovi diagnostikovali rakovinu jater v listopadu 2016. Zpěvák nedávno řekl, že se zdravotní stav chlapce zlepšuje. S manželkou, kterou si vzal v roce 2011, má ještě dvouletého syna Eliase a čekají dceru.

Michael Bublé vydal devět studiových alb, přičemž to dosud poslední, Nobody But Me, vyšlo v roce 2016. Se čtyřmi předposledními deskami se dostal na první místo americké prodejní hitparády Billboard 200.

Kromě toho má na kontě tři koncertní nahrávky a devět EP. Mimo jiné získal čtyři ceny Grammy, třináct kanadských Juno Award a jednu American Music Award.