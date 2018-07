Stanislav Dvořák, Novinky

Cynická hlavní postava (Jiří Langmajer) bývala šéfredaktorem Playboye. Místo něj dosadili mladou ambiciózní Leonu (Táňa Pauhofová). Zklamaný Karel se pak opil a zásahem vědmy Zoltany (Pavla Tomicová) se stal ženou (Anna Polívková). Tak může zjistit, jestli to mají holky těžší, nebo lehčí.

O stejné otázce uvažovali i herci z filmu. „Já si myslím, že jak ženský, tak mužský role jsou náročný, zvlášť, když člověk chce najít i tu druhou stránku. Vlastně v každém člověku je obojí a jenom třeba muži se stydí nebo nechtějí ukázat tu svoji křehčí stránku,“ řekla Anna Polívková.

Anna Polívková v komedii Po čem muži touží

FOTO: Cinemart

Jiří Langmajer

FOTO: Cinemart

„Ženy to v žádném případě jednodušší nemají, holky to měly, mají a budou mít vždycky těžší,“ myslí si Lucie Polišenská. „Já si myslím, že obě pohlaví to mají stejně náročné, ale v jiných situacích a obě jsou na to disponovaná, aby to zvládla,“ dodala Táňa Pauhofová.

Táňa Pauhofová

FOTO: Petr Hloušek, Právo

„Já si myslím, že ženský to mají těžší než chlapi. Mají toho víc na bedrech a víc toho snesou, to je vlastně dokázané, že ženská snese víc než chlap,“ uzavřel Oldřich Navrátil.

Oldřich Navrátil

FOTO: Petr Hloušek, Právo

V komedii si zahráli také Matěj Hádek jako Karlův kamarád Čestmír, Jiří Havelka v roli spisovatele Roberta, Andrea Hoffmannová, Sara Sandeva, Lucie Šteflová, Naďa Konvalinková, Jana Synková, Jakub Volák, Dominika Myslivcová, Richard J. Müller a Jiří Maryško.