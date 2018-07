Šárka Hellerová, Právo

Jak probíhá vaše aktuální turné?

Užili jsme si několik festivalů, obzvlášť ten v Antibes ve Francii, který se konal v amfiteátru v pevnosti Fort Carré. Skvělé to bylo i v Rumunsku. Na cestách jsme také potkali pár milých lidí, třeba v Maďarsku to byl zpěvák Mayhem Attila Csihar. Celkově jsem velmi spokojený. Hrajeme novou písničku Summoning z alba, které vyjde v říjnu. Lidi na ni skvěle reagují, to je dobré znamení.

Nové album je už kompletně připravené k vydání?

Je hotové, myslím, že jeho vydání už brání jen to, že se ještě dokončují nějaká videa. Nemohu se dočkat, protože je to velmi silná deska. Ohlédli jsme se na ní za silnými momenty hudby Soulfly a uvědomili jsme si, že ty nejlepší kusy jsou mocné a těžké, obsahují tribální prvky kombinované s death a trash metalem. To nás baví, sám takovou hudbu denně poslouchám.

Zmínil jste tribální prvky, se kterými jste si poprvé pohrál v roce 1996 na desce Roots od Sepultury. Tehdy jste jeli nahrávat zvuky k indiánům do brazilské džungle. Udělali jste tentokrát něco podobného?

Něco jsme nahrávali s kmenem Navaho v Arizoně, kde máme mnoho přátel. Cestoval jsem za nimi a nahrál jejich rituální zpěvy, které se vinou celým albem. A jsou i na začátku titulní písně Ritual. Byl to skvělý zážitek, pořád mě tyhle elementy v hudbě baví, věřím, že se lidem budou líbit.

V posledních letech se dost ohlížíte za svou kariérou, například jste s bratrem Igorem jeli turné, na kterém jste hráli písničky právě z alba Roots. Také se vracíte k projektu Nailbomb. Proč máte chuť se nyní vracet do minulosti?

Sice se většinou díváme spíš do budoucnosti, ale na své kořeny nezapomínáme. Vzpomínáme na alba, která byla v našem životě důležitá. Proto je rádi hrajeme fanouškům. Zároveň pracujeme na nové hudbě, ať už z Cavalera Conspiracy, nebo se Soulfly. A doufám, že příští rok něco vydáme i s projektem Killer Be Killed. Baví mě se ohlížet, ale i hledět do budoucna.

Stále paralelně pracujete na několika projektech. S bratrem, s nímž jste v roce 1984 založili Sepulturu, hrajete v Cavalera Conspiracy, sám máte kapelu Soulfly. Nepřemýšleli jste s Igorem někdy o tom, že by se přidal k Soulfly?

Kdepak, jsou to dvě různé věci. S bráchou mě to velmi baví, je to jedinečné, hrajeme metal, protože ho milujeme. Soulfly je jiná věc, ta kapela se od začátku stylově i personálně proměňuje. Těší mě, že už s námi nějaký čas hraje na bicí můj syn a moc mu to jde. Mám to rád takhle oddělené, baví mě to všechno.

Pamatujete si, jaké byly vaše sny, když jste se začínal učit hrát na kytaru?

Především jsem se chtěl živit hudbou, abych nemusel mít druhou práci. V Brazílii jsem pracoval v továrnách a bylo to příšerné. Přál jsem si, abych tam nemusel chodit. A nyní se hudbou živím, takže jsem spokojený. Užívám si naši pozici. Máme se Soulfly dlouhou kariéru, vydali jsme mnoho desek a sklízíme ovoce třiceti let práce. A současné evropské turné mě baví snad nejvíc ze všech, které jsme kdy absolvovali. Chodí hodně lidí, kteří Soulfly milují.