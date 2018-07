Stanislav Dvořák, Novinky

„Bach for All není jen klasika. Uznávaný jazzman Najponk si vezme do parády některé části Bachovy hudby a společně s Tarasem Voloschukem a Markem Urbánkem ji předvede tak trochu jinak – v jazzových rytmech a ve stylu jazzové improvizace,“ vysvětlil ředitel festivalu Jakub Kubíček.

Najponk (piano), Taras Voloschuk (kontrabas) a Marek Urbánek (bicí) zahrají akusticky jazzové improvizace inspirované Bachem a barokní hudbou jeho současníků. Vystoupí 20. července v 19.30 na Novoměstské radnici.

Mezzosopranistka Markéta Cukrová zazpívá v Kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze už 19. července od 19:30 hodin v doprovodu souboru Ensemble Tourbillon.

Unikátní projekt slovenského barokního souboru Il Cuore Barocco představí 24. července v Kostele Nejsvětějšího Salvátora kompozice z oficiálního katalogu skladeb Johanna Sebastiana Bacha, které ovšem Bach nesložil.

„Unikátní hudební projekt vychází z historického omylu, který se v oficiálním Schmiederově katalogu Bachovy hudby objevuje. Slovenský soubor Il Cuore Barocco představí posluchačům v kostele Nejsvětějšího Salvátora dvě skladby, které jsou sice opatřeny oficiálními katalogovými čísly, ale doložitelně pocházejí z pera jiných skladatelů. Orchestrální suita g mol, BWV 1070 je s největší pravděpodobností zkomponována nejstarším Bachovým synem Wilhelmem Friedemannem. Kantáta Tilge, Höchster, meine Sünden BWV 1083 je pak pouze úpravou již existující skladby Giovanni Battisty Pergolesiho Stabat Mater,“ doplnil Kubíček.

Koncert Ireny Chřibkové, která zahraje na vzácné svatojakubské varhany, se koná 27. července v Bazilice svatého Jakuba v Praze.