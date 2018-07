Stanislav Dvořák, Novinky

Magazín Variety se domnívá, že novinka je „bohatě komická stejně jako cokoliv, co Baron Cohen udělal od Borata“ a současně pořad „naléhavě rezonuje v naší době“.

Zatímco The Hollywood Reporter popsal pořad jako „občas zábavný“, Rollingstone se domnívá, že je „bezzubý“. Cohen prý používá stejné postupy jako v Ali G Show nebo v Boratovi, ale Amerika už není, co bývala, takže to ztrácí sílu. Dříve Cohen nasměroval lidi, aby říkali „věci, které se neříkají“, a fungovalo to skvěle. Jenže takové věci už v Trumpově Americe skoro neexistují.

„Nic není tabu, nic není ostuda,“ konstatuje Rollingstone. Když před lety Borat přiměl osazenstvo hospody v Americe zpívat „Hoď Žida do studny“, bylo to něco jiného.

„Příliš mnoho lidí by dnes nejen hrdě zpívalo o házení Židů do studny, oni by trvali na tom, že kdo proti tomu protestuje, je bigotní,“ dodal americký server.

Postižený veterán se nekonal



Americký kongresman Dana Rohrabacher, který se v pořadu objevil, si stěžuje, že se stal obětí „zvrhlého podvodu“. V pořadu to vypadá, jako by schvaloval, že se malým dětem mají dávat zbraně. V tiskovém prohlášení ale tvrdí, že to neschvaluje a mluvil jen „široce o sebeobraně“.

Politička Sarah Palinová zase tvrdila, že ji Sacha Baron Cohen napálil, protože vystupoval v přestrojení jako postižený válečný veterán. Herec i samotná televize Showtime se proti tomu rezolutně ohradili.

„Baron Cohen nevystupoval jako postižený veterán a diváci po celé zemi, kteří se dívali na premiéru v neděli, to mohou dosvědčit,“ uvedla televize.