Stanislav Dvořák, Novinky

Herečka se připravovala na roli Danteho ve filmu Rub & Tug, který se odehrává v sedmdesátých letech v Americe.

„I když bych moc ráda využila tu příležitost zahrát Danteho příběh a přerod, chápu, proč hodně lidí cítí, že by ho měl ztvárnit transsexuál,” uvedla. „Jsem vděčna, že tato debata o castingu... spustila rozsáhlejší konverzaci o diverzitě.“

Původně se bránila



Původně ale herečka kritiku nechápala a také poukázala na to, že mnoho herců, kteří nepatří k žádné sexuální menšině, hrálo podobné role. Uvedla jména jako Jeffrey Tambor, Jared Leto, Felicity Huffmanová.

Protesty a někdy i následné odstupování od rolí kvůli korektnosti obsazení se v poslední době rozmohlo hlavně v Hollywoodu. Nejčastěji se to stává kvůli národnosti.

Americká herečka už byla dříve kritizována za to, že hrála v komiksovém filmu Ghost in the Shell, přičemž v předloze byla postava asijského původu. Britský herec Ed Skrein zase odešel z filmu Hellboy poté, co jeho obsazení vyvolalo na internetu bouřlivé protesty. I jeho postava Major Ben Daimio byla v komiksové předloze asijského původu. Skrein uvedl v oficiálním prohlášení, že se rozhodl odstoupit dobrovolně, aby „role mohla být obsazena vhodně“. O původu postavy prý předtím nevěděl.