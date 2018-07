Aleš Fuksa, ČTK, Právo

Powermetalová kapela Powerwolf zahraje ve Vizovicích počtvrté. Aktivní je od roku 2003, kdy ji založili Matthew a Charles Greywolfovi. Skupina na festivalu představí své nové album The Sacrament of Sin, své sedmé studiové CD v pořadí. Fanoušci si užijí také novou scénu.

Brány vizovické likérky se otevřely v pravé poledne. Festival zahájilo vystoupení formace Diolegacy, jejíž repertoár tvoří skladby Ronnieho Jamese Dia (1942 - 2010), legendárního metalového zpěváka známého především díky účinkování v kapelách Black Sabbath a Rainbow. Diváci se ovšem můžou těšit i na německou kapelu Van Canto vystupující bez hudebních nástrojů, jejichž zvuk napodobují muzikanti pouze svými hlasy. Dále zahraje populární kanadská thrashmetalová skupina Annihilator nebo folkmetaloví In Extremo, kteří se do Vizovic vracejí po devíti letech. Naopak vůbec poprvé se na festivalu představí japonská kapela Loudness.

Kapela Powerwolf vystoupí na vizovickém festivalu už počtvrté.

Na pořádek v okolí areálu likérky Rudolf Jelínek budou pochopitelně dohlížet desítky policistů, kteří zároveň varují řidiče před zvýšeným pohybem chodců v oblasti a účastníky festivalu před hrozícími krádežemi cenností ze stanů (celá zpráva). Ještě než festival vůbec začal, stihli už zloději vykrást nejméně sedm stanů kempujících fanoušků a jeden osobní automobil.

Tisíce metalových fanoušků se sjely do areálu vizovické likérky.

FOTO: Aleš Fuksa

První nedočkavci přijeli do Vizovic už začátkem týdne. „Vždycky je problém najít si dobré místo na stan, tak jsme dojeli s předstihem. Ale vidím, že nejsme sami,“ pousmál se Marián Tóth ze Slovenska. Vizovice se zhruba 4700 obyvateli přítomnost tisíců rockerů pociťují. Jedná se však o menší komplikace. „Je to evergreen. Když sem lidé na Masters přijedou, první problém jsou prázdné všechny bankomaty ve městě. Banky zřejmě nestíhají doplňovat do přístrojů peníze,“ pokrčila rameny maminka s kočárkem. „Zvykli jsme si, ať se mladí baví. Jsou to čtyři dny. Netrpíme. Jsou docela přátelští,“ uvedl starší muž opřený o plot u svého domu v ulici poblíž areálu.