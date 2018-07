Jaroslav Špulák, Právo

Years & Years: Palo Santo





FOTO: Polydor

Druhé studiové album britského synthpopového tria přináší jedenáct skladeb. Jejich formát se více přibližuje k taneční hudbě, důležitá je rovněž jejich produkce, která je podřízena síle zvuku.

Judith Durham: So Much More





FOTO: Decca

Australská zpěvačka Judith Durham se na albu So Much More ohlíží za písničkami, které už vydala. Je to výběrová deska složená z jejích nejpovedenějších jazzfolkových počinů.