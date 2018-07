Věra Míšková, Právo

Akta Pentagon: Skrytá válka





Dramatický příběh novinářů deníků The Washington Post a The New York Times, kteří se rozhodli riskovat a zveřejnit zprávu z utajované studie o americkém nasazení ve Vietnamské válce označovanou jako Pentagon Papers. Snaha o ututlání skutečností trvala čtyři prezidentská období.

Akta Pentagon: Skrytá válka, USA 2017, historické drama, 116 min., režie: Steven Spielberg, Hrají: Tom Hanks, Meryl Streepová, Sarah Paulson, Bob Odenkirk, Alison Brie a další.

Lady Bird





Christine své jméno a katolickou střední školu nesnáší stejně jako mámu, která jí vnucuje svoje představy o tom, co je pro ni nejlepší. A jako rodné Sacramento. Říká si Lady Bird a trvá na tom, aby jí tak říkali i všichni ostatní. Touží najít svou první velkou lásku, ale projde spíš karamboly, na chvíli zradí svou nejlepší, méně přitažlivou kamarádku, vyzkouší alkohol, sex i ponížení z vlastní lži. A možná trochu dospěje.

Lady Bird, USA 2017, 94 min., režie: Greta Gerwigová, hrají: Saorsie Ronanová, Laurie Metcalfová, Tracy Letts, Lucas Hedges a další.

Hrdinové ohně





Film vypráví hrdinský příběh provinčního hasičského sboru, který se díky naději, odhodlání a obětavosti svých členů stal jedním z nejelitnějších hasičských týmů ve Spojených státech. Jejich nesmírná odvaha a jedinečné spojenectví vyvstane ve chvíli, kdy bojují proti katastrofálnímu požáru, který ohrožuje vše, co je jim blízké.

Hrdinové ohně, USA 2017, drama, 134 min., režie: Joseph Kosinski, hrají: Josh Brolin, Miles Teller, Jeff Bridges, Jennifer Connellyová, Andie MacDowellová a další

Nepříčetná





Po traumatickém zážitku se stalkerem, ze kterého se ještě úplně nevzpamatovala, se Sawyer Valentini ocitá v psychiatrické léčebně. Jen chvíli po nástupu do přísně střeženého ústavu zachytí pohled místního zaměstnance, o kterém je přesvědčená, že patří muži, jenž ji pronásledoval. Ale byla to skutečnost, nebo pouhá iluze?

Nepříčetná, USA 2018, horor/thriller, 97 mi., režie: Steven Soderbergh, hrají: Claire Foyová, Joshua Leonard, Juno Temple, Aimee Mullinsová a další.