LP se nejdříve proslavila jako autorka hitů Rihanny, Cher, Christiny Aguilery, Backstreet Boys nebo Rity Ory. Předloni pak prorazila s milostnou skladbou Lost On You, kterou obsadila světové hitparády. Se stejnojmenným albem probudila zájem i ve Spojených státech. „Řekla bych, že jsem skrz naskrz písničkářka a chytlavost pro mě není sprosté slovo,“ tvrdí o sobě zpěvačka s italskými kořeny.

Nebýt lodi vytetované na prsou a ukulele v ruce, připomínala by štíhlou postavou v pánském obleku a kudrnatými vlasy mladého Boba Dylana. Vyzařuje z ní nesmírné odhodlání a schopnost naplnit své písně správnou dávkou dramatu a melodičnosti.

Věří tomu, že smyslem hudby je pomoci lidem cítit se dobře, proto zvolila jednoduchý recept: přitažlivou směs rocku, folku, americany a popu postavenou na průzračném a hutném kytarovém zvuku, jen s minimálním vkladem elektroniky. Říká tomu big indie nebo stadiónový folkrock.

Své první album vydala již v roce 2001, ale na úspěch musela čekat ještě dalších patnáct let. Svět v tom nejlepším smyslu slova pobláznila nahrávkou Lost On You, kterou vyslala na trh v roce 2016. V její diskografii je čtvrtá.