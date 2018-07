Jaroslav Špulák, Právo

Turné, v jehož rámci k nám Rolling Stones zavítají, se jmenuje No Filter a jeho evropská část odstartovala 17. května v irském Dublinu. Muzikanti na něm plní slib a znovu koncertují. Na scéně jsou již 56 let a na živé hraní nezanevřeli. Zpěvák Mick Jagger, kytarista Keith Richards, kytarista Ronnie Wood a bubeník Charlie Watts zkrátka nestárnou. Ani jejich doprovodní spoluhráči, kteří s nimi budou na pódiu.

„Je obrovská radost hrát v kapele, kterou nic nezastaví,“ prohlásil Richards. „Tmelem, který nás drží pohromadě, je publikum. Největší pocit uspokojení zažívám, když se koncert blíží k závěru a fanoušci šílí nadšením,“ dodal Watts.

„Tato část turné je pro nás opravdu výjimečná. Těšíme se z toho, že jsme se vrátili na pódia i ve městech, ve kterých jsme dlouho nebo vůbec nehráli. Je to vzrušující,“ konstatoval ještě Jagger.

Pošesté u nás

První vystoupení Rolling Stones v někdejším Československu se uskutečnilo 18. srpna 1990 na Strahovském stadiónu v Praze. Nezapomenutelný koncert se konal pod patronací manželky prezidenta Václava Havla Olgy a výtěžek byl určen její nadaci Výbor dobré vůle.

Hudebníci se tehdy setkali s prezidentem Havlem, kterého pak potkávali i v následujících letech. Richards se o něm například zmínil ve svém knižním životopisu. Podívat se na ně přišlo 110 tisíc lidí.

Keith Richards, Mick Jagger a Václav Havel v roce 1990 v Praze.

FOTO: ČTK

Druhý pražský koncert se uskutečnil v 5. srpna 1995 na Strahově a zhlédlo ho necelých 130 tisíc fanoušků. 22. srpna 1998 se kapela představila v hale na Výstavišti a bylo vyprodáno, tehdy dorazilo nějakých čtrnáct tisíc diváků.

V roce 2003 vystoupili Rolling Stones na Letenské pláni. Na pódiu je uvedl bývalý prezident Havel a Richards přišel hrál v tričku s nápisem F*ck The KSČM. Přihlíželo zhruba sedmdesát tisíc diváků.

Svůj zatím poslední český koncert odehráli 22. července 2007 na Výstavišti v Brně v rámci turné A Bigger Bang. Přišlo asi pětadvacet tisíc diváků.

Mick Jagger z Rolling Stones v roce 2007 v Brně.

FOTO: archív Právo

Nové album a rakovina

Keith Richards loni v rozhovoru na svých internetových stránkách řekl, že formace chystá ještě nahrávání dalšího alba. Naznačil, že by to mohlo být pokračování posledního počinu Blue & Lonesome (2016), na němž jsou oblíbené coververze členů kapely.

Úspěch toho dílka, jinak první studiové nahrávky skupiny po jedenácti letech, kapelu podle Richardsových slov překvapil. Pro hudebníky to byl třiadvacátý britský a pětadvacátý americký studiový albový počin od vzniku skupiny v roce 1962.

Rolling Stones letos v červnu ve velšském Cardiffu.

FOTO: ČTK

V posledních měsících to ale nebylo na palubě Rolling Stones pouze veselé a činorodé. Loni v srpnu kytarista Ronnie Wood prozradil, že několik měsíců předtím podstoupil pětihodinovou operaci, během níž mu odstranili nádor s částí plic. Hudebník, kterému rakovinu plic diagnostikovali loni v květnu, byl podle vlastních slov připraven navždy se rozloučit s rodinou.

„Byl jeden týden, kdy všechno viselo na vlásku. Mohl to být můj konec, čas dát poslední sbohem. Byl jsem připraven na špatné zprávy, ale zároveň jsem věřil, že to bude v pořádku. Nikdo, kromě lékařů, o tom nevěděl, protože jsme nechtěli, aby si ještě někdo musel projít tím peklem, kterým jsme procházeli my. Byl jsem však rozhodnutý, že pokud se to už stihlo rozšířit, nepůjdu na chemoterapii,“ prozradil s tím, že i když chtěl s rakovinou bojovat, nechtěl přijít o vlasy.

Když mu tedy oznámili, že nemoc se ještě nerozšířila, rozhodl se co nejdříve podstoupit operaci. Zároveň Wood poznamenal, že ho překvapilo, že při svém divokém životním stylu neonemocněl mnohem dříve. „Když jsem asi před rokem přestal kouřit, říkal jsem si, jak jsem mohl přežít padesát let neustálého kouření a dalších zlozvyků, aniž se mi něco stalo.“ uvedl.

Přestat kouřit se rozhodl týden předtím, než mu jeho třetí manželka Sally v květnu 2016 porodila dcery Gracii a Alice. Loni v září pak vyjel se svou kapelou na světové koncertní turné.

Bezkontaktní platba

Hlavní pořadatel pražského koncertu Serge Grimaux sdělil, že očekává návštěvu nejméně padesát tisíc diváků. Upozorňuje ale i na to, že v den akce nebude v okolí místa konání možné parkovat a návštěvníci koncertu budou muset použít městskou hromadnou dopravu. Ta bude výrazně posílena.

Samotná kapela požádala diváky, aby z bezpečnostních důvodů nebrali na koncert příruční zavazadlo větší, než je formát A5. Na místě nebudou žádné šatny.

„Každý divák dostane náramek opatřený novou technologií, který umožní plynulejší vstup na koncert. V areálu se bude platit pouze bezhotovostně, a to náramkem dobitým částkou, kterou si návštěvníci sami zvolí,“ dodal Grimaux.

Koncert zahájí v 18 hodin švýcarská hardrocková skupina Gotthard. V 19 hodin vystoupí česká kapela Pražský výběr, kterou si Rolling Stones sami vybrali jako speciálního hosta. Oni by měli začít hrát zhruba ve 20.30 hodin.