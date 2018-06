jaš, Právo

Příběh zatím nepojmenovaného muzikálu napíše dvojnásobná držitelka Pulitzerovy ceny Lynn Nottageová. O choreografii a režii se postará Christopher Wheeldon z Royal Ballet. V projektu budou použity i zpěvákovy skladby. Informace o přípravě potvrdili zástupci společností Michael Jackson Estate a Columbia Live Stage.

Není to přitom poprvé, co se osoba Michaela Jacksona objeví na prknech prestižní americké divadelní scény. Již v roce 2013 byla jeho postava součástí muzikálu o slavném hudebním vydavatelství nazvaného Motown: The Musical.

Michael Joseph Jackson se narodil 29. srpna 1958. Od roku 1964 působil ve skupině The Jackson 5. Později odstartoval sólovou kariéru a vydal deset studiových alb. Podle odhadů celosvětově prodal přibližně 350 miliónů kopií nahrávek.

Mezi jeho největší hity patří Billie Jean, Beat It, Thriller, Bad, Man In The Mirror, Dirty Diana, Black Or White či Earth Song. Na kontě má patnáct cen Grammy, a to včetně Grammy Legend Award a Grammy za celoživotní přínos. Získal i stovky dalších ocenění. Zemřel 25. června 2009 ve věku padesáti let.