Jaroslav Špulák, Právo

U mikrofonu v ní stojí zpěvačka Dahlien. „Ženská v čele deathmetalové kapely nebyla v minulosti tak obvyklá. V posledních letech je to však častější. Hudební svět je totálně otevřený, takže zpěvačka v extrémně tvrdé kapele už není jenom zajímavost. Pokud jde o Diligence, věřím, že posluchače oslovuje především naše muzika,“ řekla Právu.

Dahlien v dětství sportovala, věnovala se atletice i florbalu. Ve dvanácti letech ji ale zaujala hudba, poslouchala tehdy Linkin Park, Sepulturu, Rammstein a potom od přátel dostala na kazetě nahrávku kultovní americké skupiny Death. Ta jí otevřela cestu k death metalu.

„Pokud jde o zpěv, respektive vokální výraz, jsem samouk. Učila jsem se tak, že jsem napodobovala to, co jsem slyšela. Zpočátku jsem chtěla znít jako jiné zpěvačky z tvrdých kapel. Později jsem ale šla za vlastním výrazem a pořád se to vyvíjí. Techniku jsem se také učila sama. Věděla jsem, že když mě při nějakém druhu zpěvu bolí hlasivky, je to špatné,“ vysvětlila Dahlien.

V kapele je autorkou všech anglických textů. „Je pro mě důležité zpívat vlastní, protože si jejich obsah mohu uzpůsobit tak, abych si za každým slovem stála. Nechci být jenom interpret, chci být umělec, který tvoří. Víc to pak prožívám,“ vysvětlila.

Její texty jsou spíš abstraktní. Nejsou návodné, ale každý posluchač si v nich může nalézt nějakou podobnost či si do nich zasadit konkrétní příběh.

„Naše hudba je vnímána jako death metal, který je ale podle nás ve svém klasickém pojetí už trochu zasmrádlý. Skladby na novém albu jsou opravdu velmi tvrdé, zároveň jsou v nich momenty, které stylově odbočují. Některé jsou thrashmetalové, jiné blackmetalové, jsou tam i emotivní pasáže, prostě chceme být pestří, zajímaví a nápadití. Death metal je přesto základ a strašně nás baví,“ přiblížila hudební pojetí alba Dahlien. Podotkla také, že v kapele mají v muzice obecně rádi kontrasty.

Hudbu Diligence vymýšlí především kytarista Igor, dvě skladby na albu jsou dílem druhého kytaristy Kuby. Kapela si upevňuje pozici na české metalové scéně a časem by ráda expandovala do zahraničí. Zatím vstřebává reakce na nové album, na ty ze zahraničí čeká. Chodí jí ale nabídky na zahraniční akce do Polska nebo Ruska a počet fanoušků na jejích sociálních profilech pomalu roste.

„Přestože jsme v minulosti vydali jedno EP a několik singlů, teprve debutová deska Abundance In Exertion reprezentuje směr, kterým se chceme vydávat. Aktuální sestava funguje asi tři roky a jsme s ní spokojeni,“ sdělila Dahlien.

Jelikož se živí jako grafička a fotografka, je autorkou obalu alba. „Je na něm amazonka, fiktivní figura, která pro mě ztělesňuje všechno, co na desce je. Je to symbol vzdoru i krásy. Chtěla jsem spojit klasický metalový námět, což je ta bojovnice, s modernějším světem, s čímsi pozitivnějším,“ vysvětlila.

Název Diligence vymyslel bývalý kytarista kapely, na jejíchž základech tato vznikla. „Diligence znamená pečlivost. Tehdy se mi to vůbec nelíbilo, znělo mi to moc sebevědomě. Teď má pro mě ale mnohem větší význam, protože charakterizuje přístup, s jakým jsme nahrávali desku a jak vystupujeme na koncertech,“ uzavřela Dahlien.

Kromě ní a kytaristů Igora a Kuby jsou v kapele ještě baskytarista Milan a bubeník Přéma.