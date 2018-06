Nová alba: Nine Inch Nails, Panic! At The Disco nebo Bebe Rexha

Nine Inch Nails míří do Panenského Týnce na festival Aerodrome a vezou s sebou nové album. Aktuální desku mají i jejich kolegové Panic! At The Disco a s debutem jde na trh americká zpěvačka Bebe Rexha.