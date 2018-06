aš, Novinky

O experimentujících Dälek se říká, že nabízejí hip hop i pro lidi, kteří ho nemají rádi. Využívají tvrdé beaty, ale pohrávají si s psychedelickými zvukovými plochami i industriálními zvuky a temnými samply.

Dälek, kteří vydávají na značce Mike Pattona z Faith No More Ipecac, spolupracovali s The Young Gods i krautrockovými Faust. Před nimi se představí tuzemští hiphopoví Prago Union.

Jan P. Muchow (třetí zprava) s kapelou The Antagonists.

FOTO: archív kapely

V sobotu se pak na festivalu objeví i baskytarista Fernando Saunders, který dlouho doprovázel Lou Reeda. Původně jazzrockový hráč, který doprovázel Johna McLaughlina i Jeffa Becka, se objevil už na jeho desce The Blue Mask z roku 1982 i na o dva roky mladším New Sensations a na albu Mistrial z roku 1996.

Pak doprovázel Marianne Faithfull na vynikajícím albu Strange Wheather a jazzového varhaníka Kipa Hanrahana.

K Reedovi se vrátil v roce 1996 na desce Set The Twilight Reeling, doprovázel ho na koncepčním poeovském albu Raven, kde hostovali Laurie Anderson a David Bowie, a hrál s ním až do roku 2008.

Chantal Poullain

FOTO: Unijazz

Stejný večer vystoupí Jan P. Muchow s The Antagonists nebo Terne Čhave a duo bubeníků Pavel Fajt a Pavel Koudelka, které doplní hráč na klávesy Lukáš Duchoň a zpěvačka Kam Kamila

V neděli se v evangelickém kostele představí Chantal Poullain s jazzovým triem Štěpána Markoviče v programu zaměřeném na šansony.