jaš, kul, Právo

„Tuhle píseň jsem napsal někdy před rokem. Seděl jsem sám ve studiu a měl takovou nostalgickou náladu. V hlavě mi běžel klip, jak jedu sám noční Prahou, na přední sklo prší a já projíždím místy, na kterých jsem potkával všechny ty hezké holky. Popsal jsem svou vizi Gábině Osvaldové, jestli by ji nějak nevtělila do textu. Řekla: Jo, jo, já se pokusím, a přinesla mi tohle. Skladatel míní, textař mění. Nabídl jsem ji dvěma zpěvákům, kterých si vážím. Hudba se jim líbila, ale s textem, který k atmosféře hudby seděl naprosto dokonale, jsme narazili. Tak jsem to nazpíval sám. Jak se říká, každý v tom stejně najde jen to, na co stačí,“ vysvětluje Soukup.

Režisérem videoklipu je Miroslav D. Mirčev, kameramanem David Herák. Hudbu nahrál sám Ondřej Soukup.