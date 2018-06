Jaroslav Špulák, Právo

Již předskakující české zpěvačky Debbi a Emma Smetana určily ráz večera. Byla to spanilá dámská jízda, přičemž k ní lze směle připočítat i výkony vokalistek a tanečnic, které byly s americkou hvězdou na pódiu.

To mělo nepříliš nápaditou zadní projekci, obrazovky po stranách a dvě patra pro muzikanty. Na tom vyšším Anastacia vystoupení začala skladbou Left Outside Alone, jednou ze svých nejpopulárnějších. Hned od té chvíle bylo patrné, že před diváky předstoupila ve velice dobré pěvecké formě, kterou si udržela po celý více než hodinu a půl trvající set.

Anastacia si koncert užívala.

FOTO: Barbora Hrdá

Anastacia byla ve skvělé pěvecké kondici.

FOTO: Barbora Hrdá

Navíc si tu skutečnost se zaujetím užívala. Nejenom že s jistotou interpretovala své slavné písničky (I Can Feel You, Before, Sick And Tired, Nobody Loves Me Better, Why a další), ale například ve starší countryově naladěné Cowboys & Kisses v závěru udržela dlouhý tón v rekordním čase a v duchu bluesových tradic přidala ještě pasáž, při které se odhalila jako umělkyně, jež disponuje až černošským feelingem. Soulový základ byl přitom v jejím zpěvu patrný neustále.

V závěru koncertu došlo ke dvěma pozoruhodným momentům. Anastacia zazpívala coververzi písně australské skupiny AC/DC Back In Black a dala jí vlastní osobitý výraz. Byla jen škoda, že zvuk kytary nebyl tak agresivní, jako je v originální verzi. Patrně by tím skladba ztratila jisté parametry coververze, ale slavný originál se ukázal být přece jenom nedostižný a jedinečný.

Při nepříliš nápaditém bubenickém sólu se v jeho finální části ozval reprodukovaný závěr české hymny, který takto vyfasoval doprovod dramatických bubenických brejků. Tenhle moment byl veskrze milý.

Start koncertu Anastacii.

FOTO: Barbora Hrdá

Pódium, na kterém Anastacia vystupovala.

FOTO: Barbora Hrdá

A Anastacia byla milá i při komunikaci s publikem. V úvodu připustila, že její kurz češtiny před koncertem nedopadl dobře a pro ni těžká česká slovíčka nevyslovila ani s nápovědou, čímž sebe i diváky pobavila. Během dalšího průběhu vystoupení vtipkovala a užívala si potlesku, přičemž několikrát lidi pod pódiem gesty vyzvala, aby v něm pokračovali.

Do závěrečné části koncertu vcházela jako skutečná popová dáma, která je ve svých devětačtyřiceti letech v plné interpretační síle a ještě to má přirozenost, šťávu a lehkost. Dělá práci, která ji naplňuje, což je u umělců velmi podstatný stimul.

Její olomoucký koncert byl příjemný, publikum se bavilo, tančilo a po poslední písničce doprovodila Anastaciu do šatny dlouhým uznalým potleskem.

Anastacia Korunní pevnůstka, Olomouc, 24. června

Hodnocení: 85%