Stanislav Dvořák, Novinky

„Máme ohromnou radost, že se věci chopil právě on. V rámci letošního programu uvedeme v české premiéře i Godardovu novinku Le Livre d’image, za kterou v Cannes získal zvláštní Zlatou palmu,“ řekl ředitel festivalu Marek Hovorka.

Znělka bude promítnuta poprvé 2. července na 53. Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech.

„Autory jihlavských znělek jsou vždy výrazné osobnosti: v minulosti třeba islandský režisér a hudební skladatel Jóhann Jóhansson, americký režisér Godfrey Reggio či legenda české nové vlny Jan Němec,“ sdělila Novinkám Zuzana Kopáčová.

Letošní ročník se bude točit kolem tématu paměti. „Řada dokumentaristů zkoumá historické události, zaznamenává výpovědi svědků, vytváří mapu osobní paměti. Ale vlastně cokoli, co zachytí kamera, je konzervováno pro další generace, jen média záznamu se mění. Také místa nebo věci mají svoji vlastní paměť,“ dodal Hovorka.

A co děti?

Letos bude mít festival větší nabídku pro děti. „Program bude určen pro návštěvníky od dvou do patnácti let. Pro nejmenší bude připraven dětský koutek s celodenním provozem. Starší děti se budou moci zapojit do výtvarných dílen, prozkoumat principy pohyblivého obrazu nebo vytvořit vlastní zvukovou nahrávku,“ popsala Iva Honsová, koordinátorka vzdělávacích aktivit Centra dokumentárního filmu, které na festivalovém programu pro děti spolupracuje.

Program proběhne v budově Oblastní galerie Vysočiny na Masarykově náměstí a bude zdarma, stejně jako akreditace na festival pro děti do patnácti let.

Přednášky a rozhovory se zajímavými hosty, mezi které patřili v minulosti například americký psycholog Philip Zimbardo či čínský spisovatel a nositel Nobelovy ceny za literaturu Gao Xingjian, bude hostit zrekonstruovaná zkušebna v Horáckém divadle.