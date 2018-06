Věra Míšková, Právo

Renee má kámošky, práci, občas i kluka, ale když se podívá do zrcadla, vidí jenom to nejhorší. Návštěvy fitka tudíž považuje za životní povinnost. Jenže při jedné šílené jízdě na rotopedu sletí a pořádně se praští do hlavy. Když se probere, zjistí, že zázraky se dějí a z ní se stala neodolatelná krasavice.

Ve skutečnosti jsou nenáviděné špeky na svých místech a Renee je jediná, kdo vidí na místě obyčejné boubelky luxusní kost. Nicméně se najednou cítí sexy, ve vlastních očích je božská. Začíná flirtovat, chce novou práci, je lehce vyzývavá vůči šéfovi. Nebojí se soutěže krásy v plavkách – a nebojí se zamilovat.

Přehlídka v plavkách odhalí všechno.

FOTO: Bontonfilm

Scenáristicko-režisérské duo Marc Silverstein a Abby Kohnová, které už produkovalo a napsalo řadu romantických komedií jako Až tak moc tě nežere, Jak přežít single, Nepolíbená nebo Na sv. Valentýna, se tentokrát inspirovalo staršími oblíbenými filmy.

„Film vzdává hold snímkům, jako je Velký nebo Tootsie a je inspirován i dalšími skvělými filmy se záměnou, které jsme milovali jako děti. Zároveň si přesně z takových filmů dělá legraci,“ říká Silverstein.



Improvizace na place



Amy Schumerová je herečka, spisovatelka a v tomto případě i producentka, její doménou jsou ale hlavně stand-up pořady, v nichž vyniká jako výtečná komička. „Na filmu jsem se chtěla podílet hlavně kvůli jeho poselství,“ říká Amy Schumerová o komedii, která si dělá legraci z kultu krásy i světa modelingu. „Bylo to přesně to, co jsem v danou chvíli chtěla světu ukázat. Proto pro mě bylo nejnáročnější hrát Renee před tím, než spadla na hlavu. Poddat se zranitelnosti a nízkému sebevědomí a prožívat tyto pocity před kamerou je náročné a emocionální. Je daleko snazší hrát její nové, skvělé a sebejisté já, když už má pocit, že má všechno pevně v rukách.“

Herec a stand-up komik Rory Scovel, který hraje jejího přítele Ethana, souhlasí. „V poslední době se neustále mluví o ženách, pohledu na ně, komentování jejich vzhledu. Ve filmu tato témata také najdete. A Amy je skvělá, že do toho šla.“

Amy Schumerová

FOTO: Bontonfilm

Režiséři využili schopností a předností stand-up komiků. „Většinou jsme natočili scénu tak, jak byla napsaná, a pak dali hercům prostor říkat jiné vtipy nebo si vyzkoušet něco jiného,“ říká Silverstein. „Chtěli jsme nechat otevřené, jak má scéna vypadat a co do ní mají lidé přinést. Nakonec jsme natočili nejen náš scénář, ale i mnoho dalších skvělých věcí.“



Skřípavý hlas



Michelle Williamsová tíhne většinou k vážnějším rolím a komedie Jsem božská jí dala příležitost ukázat se v úplně jiném světle. Hraje elegantní Avery LeClairovou, právničku a výkonnou ředitelku renomované firmy, tedy ženu, která rozhodně není průměrná. Přesto i ji sžírají pochybnosti a stud, konkrétně vždycky, když má promluvit.

„Avery nezní jako ostatní,“ vysvětluje Williamsová. „Je to velká šéfka, podnikavá, vzdělaná a zcestovalá, ale zároveň se stává cílem posměšků kvůli nešťastnému tónu svého hlasu.”

Scénář ho popisuje jako: „Trochu VYŠŠÍ. Výrazně SKŘÍPAVÝ. Vůbec neladí s jejím vystupováním.” A přesně na tom Williamsová svou roli stavěla.

Michelle Williamsová a Lauren Huttonová

FOTO: Bontonfilm

„Máme doma psa jménem Lucky, který takto zní. A já jsem si po přečtení scénáře pomyslela ,kruci, já nemám v zásobě žádné hlasy. Nejsem bavič‘. Ale byla jsem schopná napodobit psí hlas. A doma teď máme velkou legraci z toho, že Lucky hraje ve filmu.“

Největší výzvou je tím hlasem nemluvit, protože je velmi uklidňující a překvapivě návykový. Člověk získává pocit, že ho ostatní ochrání. Někdy ho využívám, když si objednávám pokojovou službu nebo auto,“ směje se Williamsová, která hlas před kolegy tajila až do chvíle, kdy přišla na plac.

Tento nedostatek plnil ještě jeden účel. „Snažili jsme se dát každé z postav něco, co na sobě nebude mít ráda – něco, co odhaluje, že není dokonalá,“ vysvětluje Silverstein.

Všichni tvůrci a herci se shodují, že být sám sebou vyžaduje velké úsilí. A slavná modelka a herečka Lauren Huttonová, kdysi označnovaná jako „vysoká, velmi hubená dívka z floridské bažiny“, k tomu dodává: „Vím, jak se dívky cítí, i starší ženy. Byla jsem na obou stranách barikády a stále mě to šokuje. Ale pamatujte, že ať už vaše matka, otec, partneři, tety, strýcové nebo jiné děti kritizují na vašem vzhledu cokoliv, musíte se na sebe dívat do zrcadla svýma laskavýma očima, ne očima druhých.“