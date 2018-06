Stanislav Dvořák, Novinky

Garfield je pesimista. Okolní svět komentuje sarkasticky nebo prostě smutně. Často má mizernou náladu a nejradši se povaluje nebo spí. Ve středu jeho zájmu je jídlo a největší strach mu nahánějí veterináři. Nesnáší pondělky a pavouky.

Základní sestavu Garfieldova světa tvoří kromě kocoura hloupý pes Odie a jejich páníček Jon Arbuckle. Postupně se objevovaly i jiné vedlejší postavičky jako Dr. Liz Wilsonová, Arlena, Pooky, servírka Irma, pošťák, páníčkův soused Lyman, jeho expřítelkyně a také jeho rodiče.

Garfield ve filmu

Garfieldův páníček je zvláštní případ. Podivně se obléká, zvířata ho vůbec neposlouchají a už dlouho miluje veterinářku Liz. Teprve v roce 2006 se mu podařilo pozvat ji ven.

Podle komiksu vznikly televizní seriály a do kin byly uvedeny také dva filmy – Garfield ve filmu z roku 2004 a Garfield 2 v roce 2006. Dočkaly se však vlažného přijetí a další celovečerní filmová pokračování už se neplánují.

Jim Davis

Autor Garfielda Jim Davis se celý život pečlivě vyhýbá politickým komentářům nebo politické satiře. Možná to dělá ze strachu, že by odpudil čtenáře, ale možná ho politika prostě jen nudí. Jednou řekl, že ji moc nechápe a že dlouho ani nevěděl, co znamená zkratka OPEC.