Jaroslav Špulák, Právo

Celé turné se koná u příležitosti podpory nového Starrova alba Give More Love. Na koncertech zní ale i některé hity skupiny Beatles, například Yellow Submarine, I Wanna Be Your Man, With A Little Help From My Friends a další. Dojde rovněž na řadu coververzí oblíbených písniček.

Ringo Starr, vlastním jménem Richard Starkey Jr., působil v začátcích kariéry v kapele Rory Storm and the Hurricanes. V roce 1962 se stal členem Beatles, ke kterým patřili i John Lennon, Paul McCartney a George Harrison. Po rozpadu skupiny v roce 1970 se vydal na sólovou dráhu. Ještě v témže roce uvedl na trh první dvě sólové desky – Sentimental Journey a Beaucoups Of Blues.

Během sólové kariéry nahrál dosud 19 studiových alb a deset koncertních. Nejnovější s názvem Give More Love vyšlo loni v září. Dvakrát ho uvedli do rock’n’rollové síně slávy, v roce 1988 jako člena Beatles a roku 2015 i jako sólového umělce.