Stanislav Dvořák, Novinky

V Karlíně vyroste pěší zóna se stánky a hudebními pódii. Hlavní hvězdy najdete na Karlínském náměstí, kde bude velká Karlín stage. Britští rockeři Arcane Roots namíchají vlivy prog-rocku s melancholií, z Rakouska přijede indie rocková formace At Pavillon, z Rumunska kapela Vama a z Německa rocková skupina Leoniden. Z domácích se představí Ghost of You, David Koller nebo Buty.

Na ČT art stage před Invalidovnou bude hrát třeba Vypsaná Fixa, alternativní rockeři John Wolfhooker a The Drain. Radio 1 stage nabídne rakouské Hearts Hearts, slovenské indie elektronické Says nebo zasmušilé Piano. Economia stage na Lyčkově náměstí se zaměří na blues a world music. Novozélandský zpěvák Thomas Oliver se může pochlubit mimo jiné tím, že zpíval před Joem Cockerem a Erikem Claptonem.

V Kaizlových sadech se na ČRo Jazz stage vystřídají Nordmann z Belgie, mexický pianista Alex Mercado a Ondřej Kabrna & Flying Power. Skutečná liga stage ukáže talenty soutěže Skutečná liga, otevřená scéna Open Mike dá šanci i odvážlivcům z publika.

Na mnoha místech se koná doprovodný program. V Křižíkově ulici si své najdou příznivci sportu, kreslení, cirkusu, filmů i vzdělávacích či kreativních workshopů a vítány jsou také děti.

K dispozici bude například improvizovaný bikový a skejtový park s možností zapůjčení vybavení, hřiště na netradiční francouzský sport le parkour s ambasadory z profi týmu In Motion nebo testování Ropeskipping, což je moderní verze skákání přes švihadlo. Kromě toho se nabízí lekce kreslení pod vedením profíků ze studia Draw ETC, graffiti exhibice předních českých umělců nebo pochody kejklířů z cirkusu Takuara.