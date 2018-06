Jaroslav Špulák, Právo

Osbourne je na posledním turné. Nevylučuje, že po jeho skončení tu a tam vystoupí, ale nebude to prý nic velkého ani častého. V Praze se s pětatřiceti tisíci diváky pod obrovským pódiem podělil o hity sólové kariéry, přidal tři písně rodných Black Sabbath (Fairies Wear Boots, War Pigs a Paranoid) a dokázal, že se mu na pódiu stále daří, byť si často odbíhal vydechnout stranou.

Nezačal přitom v nejlepší hlasové kondici, v prvních skladbách (zvláště v úvodní Bark At The Moon) vůbec neintonoval. Měl nicméně za zády fenomenální muzikanty, kteří mu svou hrou vlili sílu do hlasivek. A tak se poměrně záhy zmátořil a zpíval, jak nejlépe mu to dnes jde.

Ozzy Osbourne je na posledním turné.

FOTO: ČTK

Jeho kapele vládne především fenomenální kytarista Zakk Wylde. To on táhl většinu skladeb kupředu svým instrumentálním výrazem, ať už přehrával riffy, hrál sólo anebo beglajt. Ve všech disciplínách byl bravurní a leckdy se mu podařilo zastínit samotného Osbourna. Na začátku druhé poloviny koncertu přehrál motivy z písniček Miracle Man, Crazy Babies, Desire i Perry Mason a obešel se přitom bez zpěvu.

Zážitek divákům připravil i bubeník Tommy Clufetos. Jeho sólo mělo atributy exhibic z hardrockových koncertů sedmdesátých let. Do té doby ostatně Osbourneova hudba svým základem patří, a tak byť v těchto okamžicích začali někteří diváci opouštět areál v domnění, že už se zpěvák moc nepředvede, Clufetos zlatě zarámoval nadprůměrnou instrumentální porci setu. A Osbourne pak ještě zpíval, v přídavku i emotivní Mama I’m Coming Home.

Předskakování americké kapely Hollywood Vampires bylo spíše společenskou událostí. Na kytaru v ní hraje herec Johnny Depp, jenž na pódiu vícekrát prokázal, že si s nástrojem rozumí. Přesto většina sól prošla prsty a kytarou Joea Perryho, jinak člena bostonských Aerosmith. Tihle dva založili kapelu společně se zpěvákem Alicem Cooperem v roce 2015. Vydali jedno album a na něm i v Praze zdůraznili, že se pospolu hlavně baví.

Johnny Depp v Praze.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Hrají totiž především coververze skladeb svých oblíbenců, a činí tak výtečně a s nadhledem. V jejich osobitém provedení zněly třeba Ace Of Spades od Motörhead, Break On Through od The Doors, kousky od Aerosmith i Alice Coopera i Another Brick In The Wall od Pink Floyd.

Slyšet Johnnyho Deppa zpívat Heroes od Davida Bowieho bylo pozoruhodné, stejně jako když punkově pokřikoval v písni People Who Died od The Jim Caroll Bandu. Reálně jsou nicméně Hollywood Vampires taková lepší tancovačková kapela upletená z hvězd. Nic víc.

Johnny Depp s kapelou Hollywood Vampires.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Nejlépe svůj koncert zvládl Jonathan Davis, jinak zpěvák amerických Korn. Přijel prezentovat nedávno vydaný sólový debut Black Labyrinth a ukázal se v jiném světle, než jak je známý z domovské kapely. V ní je silový a agresivní, na sólové dráze je to zpěvák učebnicový.

Jonathan Davis v Praze mile překvapil.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Jeho skladby jsou rockové, stojí na chytrých kytarových riffech i silných melodických linkách, také na hře houslí nebo kontrabasu. Výrazné momenty jim dává i nápaditá hra bubeníka Raye Luziera, který se chvílemi stával sólovým hráčem. Ne však ve smyslu exhibování, ale pozoruhodné práce se zvuky jednotlivých částí bicí soupravy.

Zahajující Španělé Lords of Black představili speedově naladěný a velmi dobře zahraný metal, víc toho po nich v mysli nezůstalo.

Ozzy Osbourne Letiště Letňany, Praha, 13. června

Hodnocení: 70%