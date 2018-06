rh, Právo

Letošní ročník nabídne do neděle 17. června více než třicet inscenací z České republiky, Slovenska, Francie, Dánska a Polska. K největším lákadlům patří Deadtown Divadla bratří Formanů i cenami ověnčený titul Jsou místa oblíbená tmou... libereckého Naivního divadla.

Hradecký Drak přiveze nové zpracování Londonova Bílého tesáka, pražské Divadlo Spejbla a Hurvínka muzikálový noir Spejbl a město hříchu, zajímavá budou jistě i dvě různá zpracování Fausta souborů Buchty a loutky a Handa Gote.

Domácí Divadlo Alfa zahájí festival motorkářským muzikálem Tři siláci na silnici a ukončí inscenací Alfa farma, jež propojuje Orwellovu Farmu zvířat s Československem 50. let.

„Na padesátá léta odkazuje i polská inscenace Loutkového divadla Wroclaw Pomník v režii Jiřího Havelky. Ta se zabývá příběhem Stalinova pomníku na Letné. Silné zastoupení má i slovenská scéna. Uvedeme například výjimečné zpracování Pinocchia v podání Nového divadla Nitra,“ říká ředitel festivalu Jakub Hora.

Festivalový program zavítá během víkendu také do parků v centru Plzně. „Kromě divadla V Boudě si lidé určitě užijí Cirkus Nostalgie, skvělou a zábavnou show na pomezí loutkářství a nového cirkusu, s maringotkami, siláky či mořskou pannou. To vše v neděli od oběda až do večera v plzeňské Proluce,“ říká Hora.