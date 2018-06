Stanislav Dvořák, Novinky

Na místě nebude parkování, proto je nutné použít MHD. Metro bude jezdit do dvou hodin ráno. Koncert skončí asi v jedenáct, sdělil za pořadatele Serge Grimaux.

Na místo je třeba se dostavit včas, očekává se minimální návštěvnost 50 000 lidí. Pokoušet se jet do Letňan autem je nesmyslné, silnice bývá i bez koncertu přetížená, nyní tam budou navíc desetitisíce lidí a není kde parkovat.

Pořadatel varuje, že dovnitř nebude možné vnést nic většího než předmět velikosti A5, což je malá kabelka. Žádné šatny a žádné odkládací prostory na místě nebudou.

Každý návštěvník dostane náramek, který umožní vstup do areálu. Na místě nejde platit penězi, pouze náramky.

V 18.00 začne hrát švýcarská skupina Gotthard, druhým hostem bude kapela Pražský výběr, kterou si vybrali Rolling Stones. Kolem půl deváté pak začne hlavní program.

„Je to pro nás velká čest, velká radost, takové vyvrcholení naší rockové dráhy, že si můžem zahrát s Rolling Stones, je to něco, co se téměř nemůže přihodit, přesto se to stalo,“ dodal Michal Kocáb.