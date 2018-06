Skyline vyhlásili ke klipu Till The Morning Comes taneční soutěž ve stylu devadesátek

Pražská kapela Skyline představuje novou píseň a klip Till The Morning Comes. Avizuje jimi osmé album, jež ale zatím nemá datum vydání. Na Novinkách.cz má videoklip z dílny režiséra Tomáše Bláhy, Dužana Vuonga a týmu AZN Kru premiéru. Jeho děj je zasazený do streetové taneční soutěže, které se rozhodne zúčastnit zprvu jasný pohybový outsider.