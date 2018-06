Tarantino vyhrabal zapomenutého Dylana z Beverly Hills, postaví ho vedle DiCapria a Pacina

Jeden z nejzapadlejších herců, který si užil své období slávy před dvaceti lety v teenagerském seriálu Beverly Hills 90210, dostal roli v retro thrilleru Quentina Tarantina Once Upon a Time in Hollywood. Luke Perry si tak může zahrát s Leonardem Dicapriem, Bradem Pittem a Alem Pacinem.