Jaroslav Špulák, Právo

„Dlouhou dobu jsem promotérem koncertů, mám za sebou řadu akcí. Vždycky jsem si ale přál být na jevišti a něco předávat lidem. Proto jsem dospěl k závěru, že poté, co jsem mimo to absolvoval asi patnáctiletý maratón hraní na svatbách a různých akcích, přičemž jsem hrál i na lodi v Norsku, chci zkusit udělat něco vlastního. Pobízeli mě k tomu i lidé kolem, kteří se mě ptali, proč neskládám své písně, když mám tak zajímavý hlas. Když vám to řeknou tři z pěti, začnete nad tím uvažovat a začnete chtít ve svém životě něco změnit,“ řekl Právu Kindl.

První písničku složil v šestnácti letech, když se poprvé vážně zamiloval. Natočil k ní dokonce amatérský videoklip, ale další autorské úsilí vzdal, protože se v něm necítil dostatečně zralý a silný.

Michal Kindl

FOTO: archív umělce

„Tenkrát jsem se rozhodl hrát raději na firemních akcích a svatbách. Hodně mi to pomohlo. Uzavřel jsem se do toho světa a k vlastní tvorbě jsem se vrátil až loni. Bylo to poté, co jsme se rozešli s přítelkyní a co na koncertě v Čáslavi, který jsem pořádal, zkolabovala Věra Špinarová a v následujících dnech v nemocnici zemřela. Uvědomil jsem si, že život má svou nemilosrdnou definitivu a rozhodl jsem se v tom vlastním něco změnit,“ zavzpomínal Kindl.

Skládat začal i trochu na přání zesnulé zpěvačky. „Dával jsem na svůj Facebook často informace o tom, že natáčím. Věra mi říkala, že pořád čte, že něco točím, ale nikdy ode mě nic neslyšela. A já také nic nenatočil. Po té nešťastné události jsem se rozhodl, že s tím začnu,“ přiblížil zpěvák. Na desce Barvy je dvanáct příjemných popových písniček. Původní Kindlův záměr byl ale trochu jiný.

„Zpočátku jsem chtěl dělat šansony. Ten žánr je mi velmi blízký, protože se v něm interpret může vyjádřit po stránce textové i herecké, a přitom nemusí být tak zdatný zpěvák, jelikož jde především o výraz. U nás ale šanson nikoho moc nezajímá, a když třeba přijdete do rádia a nabídnete jim krásnou šansonovou písničku, tak vás pošlou do Českého rozhlasu, že ji tam třeba v půl druhé ráno zahrají. Já ale chtěl oslovit více lidí a snažil jsem se v sobě najít toho zpěváka, kterého můžete slyšet na desce Barvy,“ vysvětlil Kindl.

Hudbu a texty napsal on, ve studiu mu produkčně i radou pomáhal zkušený Aleš Zenkl, který jako baskytarista prošel kapelami Mira Žbirky a Michala Hrůzy, momentálně je členem skupiny Trojky.

Michal Kindl

FOTO: archív umělce

„Odmalička hraju na piano, u kterého také písničky skládám. Vždycky si představím nějaký obraz a podle jeho nálady a obsahu vznikne píseň. Skládání je má droga. V textech jsou mé pocity a prožitky,“ řekl Kindl.

V plánu má už další desku, na kterou vznikají písně. Vyjít by měla příští rok na jaře u společnosti Supraphon. Letos v létě vystoupí se svou kapelou na několika koncertech, a na podzim by měl být hostem na turné Davida Kollera, které odstartuje 10. října v Děčíně.

„Lidé nás budou vnímat jenom tehdy, když nás uslyší naživo. Koncerty tedy považuju za nesmírně důležité. Na podzim vydám klip k písničce Místo na slunci,“ dodal ještě Kindl.